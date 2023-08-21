هذه الحالة الرابعة في العالم التي يتم تسجيلها بهذا المتحور. الحالات الثلاث الأخرى رصدت في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة

سجلت إسرائيل، أمس الأحد، أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “بي أي 2.86” (BA.2.86)، بحسب إعلام عبري رسمي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن الدكتور هانو تش جولدشميت مدير قسم المختبرات بمستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب، قوله إنّه تم تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأشار جولدشميت، إلى أنها الحالة الرابعة بالعالم التي يتم تسجيلها بهذا المتحور، وأضاف أن الحالات الثلاث الأخرى رصدت في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة.

وأوضح أن السلالة الجديدة بها عدد كبير من الطفرات، وهذا قد يكون مؤشرًا على أنها قد تفلت من قدرة اللقاح على التعامل معها، وهو ما يقلق منظمة الصحة العالمية التي قررت رصدها.

وحدّدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، المتحوّر الجديد بأنّه متحوّر قيد المراقبة، وهو تصنيف يشجّع الدول على تعقّب التسلسلات التي تجدها والإبلاغ عنها.

وسجلت إسرائيل، أكثر من 830 ألف إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة عام 2019، وفق وزارة الصحة.

جرعات معززة في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأمريكيين على أخذ جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وذكر المسؤول أنه على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.