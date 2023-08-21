المصابون بالمرض لا يتمكنون من ممارسة بعض المهام، مثل القراءة وقيادة السيارة وتمييز الوجوه أيضًا

قال الدكتور عصام رواق استشاري طب العيون وجراحة الشبكية والمياه البيضاء، إن مرض الضمور البقعي يصيب مركز شبكية العين، وتنتج عنه صعوبة وخلل في الرؤية.

وأوضح الطبيب لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن المصابين بالمرض لا يتمكنون من ممارسة بعض المهام، مثل القراءة وقيادة السيارة وتمييز الوجوه أيضًا.

أما عن الأسباب، فأشار استشاري طب العيون وجراحة الشبكية، إلى أنها عدة عوامل، أهمها السن وخصوصا من زادت أعمارهم على 55 سنة.

وتحدّث الدكتور رواق، أيضًا عن العامل الجيني الوراثي والعِرقي، إذ ينتشر هذا المرض في القارتين الأوروبية والأمريكية بكثرة، كما أن ذوي البشرة البيضاء أكثر إصابة به، وفق الطبيب.

أعراض “التنكس البقعي”

وأفاد ضيف (مع الحكيم) بأن المرض الذي يسمى أيضًا “التنكس البقعي”، يصيب مركز الإبصار، وهي المنطقة المسؤولة عن النظر وتفاصيله مثل الألوان، وتنتج عنه الترسبات أو ما يسمى “البراريق” في طبقات الشبكية.

ومضى استشاري جراحة العيون، إلى أن الإصابة بالعمى بسبب المرض قد تحدث مع مرور الوقت عندما يقع تلف في خلايا الشبكية، ويعجز المريض عن تمييز الأشياء بمركز الإبصار، خاصة التفاصيل مثل تمييز الوجوه والألوان والقراءة، مشيرًا إلى أن الأمر يبدأ بمرحلة مبكرة وأنواع مختلفة.

وأفاد الطبيب بأن الأعراض تبدأ الظهور عندما يخلط المريض بين الألوان وعندما تظهر له تعرجات في الخطوط المستقيمة، كما أنه يرى الوجوه غير واضحة ولا يقدر على القراءة.

وقال الاستشاري إن الأشخاص المعرضون للمرض أكثر هم المدخنون ومن يعتمدون نظامًا غذائيًّا غير صحي، والمصابون بأمراض القلب وضغط الدم.

ووافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على دواء جديد يعتبر أول علاج للمراحل المتقدمة من مرض ضمور العين البقعي، الذي يعدّ سببًا رئيسيًّا للعمى، واستندت إلى نتائج إيجابية مدة عامين، أوضحتها دراسات معملية، وجدت أن الدواء الجديد خفض معدلات ضمور العين بمرور الوقت.

وقال الدكتور عصام رواق لبرنامج مع الحكيم، إن المرض لم يتوفر له أي علاج على مدى 20 سنة مضت، وأن الوصول إلى نوع من العلاج هو سابقة علمية؛ إذ سيوقف هذا العلاج تدهور حالة المريض وإن لم يُعِد إليه حدة النظر، معتبرًا أنه يفتح آفاقًا لعلاجات جديدة.

واستند الطبيب إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية، مفيدًا بأن مليارَي شخص في العالم مصابون بضعف البصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتفاوت من بلد إلى آخر حسب مستوى الرعاية الصحية.

وذكر أن أكثر الأمراض انتشارًا هو علامة العدسة (الماء الأبيض) واعتلال الشبكية السكري، الشائع خاصة في المنطقة العربية.