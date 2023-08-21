نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية في استخدام روبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل مخ مريض، وذلك في إجراء طبي حديث ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بجدة في غرب البلاد، قد نجحا في زراعة الشرائح باستخدام الروبوت داخل مخ مريض يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات التقليدية بهدف تحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ لاستئصالها لاحقًا.

وتعتمد تقنية الروبوت على الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتتمثل في عمل ثقوب متعددة لا تزيد على 2 ملم في الجمجمة، لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي، بهدف قياس نشاط الكهرباء من داخل الرأس، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية.

وتعد تقنية الروبوت بديلًا يتفوق على الطريقة التقليدية “إطار ليكسل” في حساب القياسات اللازمة وتحديد المواضع الصحيحة لعمل الثقوب، التي تستغرق زمنًا أطول وجهدًا مضاعفًا.

ويأتي استخدام الروبوت في جراحة الصرع لدقته الفائقة في تحديد مواضع البؤر الصرعية، وقِصر مدة الإجراء الطبي، مع درجة أمان عالية مقارنة بالتقنيات التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين النتائج النهائية للمريض.

ولا يقتصر استخدام الروبوت على زراعة الشرائح في المخ، بل يشمل جراحات متعددة أخرى تتعلق بالأمراض العصبية.

وتُعد جراحة الروبوت توجّهًا طبيًّا حديثًا لدى المراكز الطبية الرائدة عالميًّا، تُتيح للأطباء إجراء العديد من العمليات المعقدة بدقة ومرونة وتحكم أكبر، كما تمتاز بدرجة توغّل أقل من تقنيات الجراحة، وهو ما يُسهم في تقليل فترة الشفاء، وتخفيض نسبة حدوث المضاعفات الجانبية للمرضى.