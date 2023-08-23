أستاذ فيروسات: ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ناجم عن حركة المسافرين

قال الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ علم الفيروسات ومدير المعاهد البحثية بجامعة زويل المصرية، إن ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا في مصر ناجم عن انتقاله عبر حركة المسافرين بعدما أصاب عددًا من الدول.

وأضاف الشيبيني، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن فيروس كورونا لم يختف إنما ظهرت متحورات عنه أضعف وأقل قدرة على إحداث أعراض مؤثرة على المصاب به.

وتابع أن الفيروس موجود بصورة كبيرة، لكن ما حدث هو انحسار أعراضه الناجمة عن تلقيح أكبر عدد ممكن من سكان الكرة الأرضية.

وأوضح أن المتحور الظاهر حديثًا (إي جي 5) هو متحور عن “أوميكرون” ومتحور أيضًا عن فيروس كورونا الأصلي، مضيفًا أن المتحور الجديد لديه قدرة كبيرة على التخفي عن جهاز المناعة بشكل كبير، مما أسهم في انتشاره.

ولم يستبعد الشيبيني إعادة فرض تدابير صحية عالمية لمواجهة انتشار المتحور الجديد، إلا أنه أكد أن التعديلات التي أُجريت على اللقاحات الموجودة سواء من شركة موديرنا أو فايزر لديها القدرة على مواجهة الفيروس.

رصد المتحور الجديد في مصر

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد، مشيرة إلى أن الأعراض التي ظهرت على الحالتين خفيفة وتتماثلان للشفاء.