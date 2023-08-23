رأت المحكمة أن هذا يُعَد انتهاكًا للحقوق الأساسية إضافة إلى عدم احترام خصوصية الأطفال وذويهم

قضت محكمة في هولندا بمنع رجل من التبرع بالمزيد من حيواناته المنوية، بعدما أنجب ما لا يقل عن 550 طفلًا في بلده وفي الدنمارك، وقام بتضليل أولياء الأمور بشأن عدد الأبناء الذين أسهم في إنجابهم بالترويج لنفسه متبرعًا عبر إعلانات على شبكة الإنترنت.

ويسمح القانون الهولندي للمتبرعين بالحيوانات المنوية بإنجاب 25 طفلًا حدًّا أقصى من 12 أمًّا. ورأت المحكمة أن أكبر مشكلة ارتكبها هذا المتبرع “جوناثان”، هي العواقب النفسية والاجتماعية السلبية التي سيواجهها الأطفال وذووهم، بعد علمهم بأنهم جزء من شبكة قرابة ضخمة مع مئات من الإخوة غير الأشقاء، وهو ما لم يختاروه ولم يخبرهم به المتبرع.

كما رأت المحكمة أن هذا يُعَد انتهاكًا للحقوق الأساسية، إضافة إلى عدم احترام خصوصية الأطفال وذويهم.

ويُعَد التبرع بالحيوانات المنوية أو التبرع بالأرحام، ظاهرة في الغرب بوصفه حلًّا لمشكلة عدم القدرة على الإنجاب، بينما يستنكره كثير من الخبراء هناك في ظل توافر إجراءات كالحقن المجهري الذي يحقق نتائج جيدة.

ولطالما شكّلت بنوك الحيوانات المنوية التي يتم التبرع لها لمساعدة العقيمين على الإنجاب، قضية شائكة على الصعيد القانوني والأخلاقي، إذ يرى معارضوها أنها تؤدي إلى ولادة أطفال من علاقة غير شرعية وخارج إطار الزوجية، لأن المتبرع ليس زوج الأم التي تتلقاها، كما أنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب.