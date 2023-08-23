خبير مصري أكد أن التعديلات التي أُدخلت على اللقاحات منحتها القدرة على مواجهة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، الثلاثاء، رصد حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد “إي جي 5”.

وقالت الوزارة في بيان إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على الحالتين خفيفة، وإنهما يتماثلان للشفاء، لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل بشأن هوية المصابين أو كيفية انتقال الفيروس إليهما.

بدوره، قال الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ الفيروسات والمدير العام للمعاهد البحثية بجامعة زويل، إن فيروس كورونا لم يختف لكن ظهرت متحورات جديدة له، مضيفًا أنها أضعف وأقل قدرة على إحداث أعراض مؤثرة على المصاب.

وذكر الشيبيني في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن قدرة المتحور على الانتشار والتهرب والتخفي من الجهاز المناعي هو سبب انتشاره في عدد كبير من الدول، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق تدابير احترازية بشكل أو آخر لمواجهة المتحور الجديد.

وأضاف أن هناك تخوفًا فقط من ظهور متحورات يمكن أن تُضعف جهاز المناعة على مجابهة الفيروس أو تأثير اللقاح، لكنه أوضح أنه حتى هذه اللحظة ساعدت التعديلات التي تمت على اللقاحات في مواجهة الفيروس بنسبة كبيرة.

وقالت شركة فايزر، الخميس الماضي، إن لقاحها الذي قامت بتطويره وإدخال تعديلات عليه ضد فيروس كورونا، الذي تُجرى تجارب لاختبار فاعليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور “إي جي 5” المعروف باسم “إيريس”، خلال دراسة أُجريت على الفئران.