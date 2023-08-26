الأولى من نوعها.. فريق طبي سعودي ينجح في إجراء عمليتين لطفلة في آن واحد (فيديو)

تمكّن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم

نجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة (11 عامًا) من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد.

وتم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية بالأذنين.

وتمكّن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

" الأولى من نوعها في العالم "

فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض ينجح في اجراء عمليتين لمريضة في وقت واحد.#الخدمات_الطبية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/dE9XlGqB0x — الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) August 24, 2023

وخلال العملية تم فتح وتوسيع القناة السمعية وترميم القناة السمعية الخارجية والطبلة باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

كما تمت زراعة سماعة عظمية (OSIA) في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميًّا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.