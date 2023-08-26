متلازمة التمثيل الغذائي هي المصطلح الطبي الذي يشير إلى وجود ثلاث سمات غير صحية أو أكثر

كشفت دراسة طبّية أن الأشخاص البالغين الذين يعانون زيادة الوزن مع ارتفاع طفيف في ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول أو الغلوكوز، عرضة للوفاة المبكرة أكثر من غيرهم بنسبة الثلث.

وأضافت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تفوق 35%، وقد يتعرضون لها قبل عامين من أقرانهم.

وعُرضت هذه النتائج الصادمة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وهو أكبر مؤتمر للقلب في العالم.

متلازمة التمثيل الغذائي

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 31% من سكان العالم مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي، على الرغم من أن الكثيرين منهم ليست لديهم أي فكرة عن هذه المتلازمة وسيبقون دون تشخيص.

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي المصطلح الطبي الذي يشير إلى اجتماع ثلاث سمات غير صحية أو أكثر في الشخص، منها زيادة الوزن جدًّا، وكثرة الدهون حول الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع مستويات الغلوكوز.

وقالت صاحبة الدراسة الدكتورة لينا لونبيرغ الطبيبة في مستشفى مقاطعة فاستمانلاند في فاستيراس بالسويد “يعاني العديد من الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر القليل من الدهون على مستوى الخصر وارتفاعًا طفيفًا في ضغط الدم أو الكوليسترول أو الغلوكوز، لكنهم يشعرون بصحة جيدة بشكل عام، ولا يدركون المخاطر ولا يطلبون المشورة الطبية”.

وأظهرت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يعانون متلازمة التمثيل الغذائي عرضة أكثر للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

وتناولت الدراسة العلاقة بين متلازمة التمثيل الغذائي بدون أعراض في منتصف العمر وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

وشملت الدراسة 34269 شخصًا بالغًا في الأربعينيات والخمسينيات من العمر ممن حضروا برنامج فحص القلب والأوعية الدموية فيما بين 1990 و1999 في مقاطعة فاستمانلاند السويدية.

وتم تصنيف الأشخاص على أنهم مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كانت لديهم ثلاثة أعراض تتعلق بارتفاع محيط الخصر وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم.

وقالت صاحبة الدراسة “نظرًا إلى أن متلازمة التمثيل الغذائي عبارة عن مجموعة من عوامل الخطر، فلا ينبغي رفع مستوى كل مكوّن على حدة”.

وقال البروفيسور سير نيليش ساماني المدير الطبي في مؤسسة القلب البريطانية “حتى لو كنت تشعر بأنك بخير، فإن الزيادات الطفيفة في ضغط الدم أو قياس الخصر أو الكوليسترول أو السكر في الدم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في المستقبل”.