تبرعت به لشقيقتها.. نجاح أول عملية زراعة رحم في بريطانيا (شاهد)

أجرى جرّاحون في المملكة المتحدة أول عملية زرع رحم حيث تبرعت امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، برحمها لشقيقتها، داخل مستشفى تشرشل بمدينة أوكسفورد، في عملية استغرقت أكثر من 9 ساعات.

وأوضح البروفيسور ريتشارد سميث، أحد الجراحين الرئيسيين في العملية، أن تجربة زراعة الرحم كانت “لافتة للنظر وناجحة بشكل كبير”.

وأكد أن المتلقية والتي تبلغ من العمر 34 عامًا تنوي اللجوء إلى تقنية التلقيح المجهري (IVF) في وقت لاحق من العام.

وأضاف سميث أن العملية كانت مجهدة بالنسبة له، لكنها كانت إيجابية للغاية، وقال “ربما كان هذا الأسبوع هو الأكثر إجهادًا في حياتي المهنية، ولكن النتائج كانت أيضًا مذهلة”، وذكر أن المتبرعة والمتلقية سعيدتان جدًا بالنجاح الذي حققته العملية.

وأوضح البروفيسور سميث أن المتلقية تتعافى بشكل جيد جدًا من علاج المثبطات المناعية وتتطلع لإنجاب طفل في الفترة القادمة.

— The Independent (@Independent) August 23, 2023

Surgeons perform UK's first womb transplant with sister-to-sister donation pic.twitter.com/Fi0W3eJzsH

يشار إلى أن تكاليف العملية التي بلغت حوالي 25 ألف جنيه إسترليني، تم دفعها بالكامل من خلال التبرعات لجمعية زراعة الرحم في المملكة المتحدة، فيما لم يتقاض أي من أفراد الطاقم الطبي أي أجر مقابل إجراء العملية.

وأعربت إيزابيل كيروجا، إحدى الطبيبات التي شاركت في إجراء العملية، عن فخرها الكبير بما تحقق.

وأضافت كيروجا “كانت المتلقية سعيدة ومتحمسة للغاية، وتأمل أن تتمكن من الحمل مستقبلًا”، وأضافت “رحمها يعمل بشكل مثالي ونحن نراقب تقدمها عن كثب”.

First womb transplant takes place in UK after sister donates uterus https://t.co/xVO1ozeP3e

— Christine Jones (@chrisatsaydo) August 23, 2023