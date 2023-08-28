كشف باحثون في جامعة واشنطن عن 4 أعراض قد تحذر من إصابة المراهقين بسرطان القولون تتمثل في ألم البطن ونزيف المستقيم والإسهال المستمر وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وأفادت الدراسة التي أوردها برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن المرض هو ثالث أكثر السرطانات شيوعًا، وأن أكثر من 90٪ من الإصابات تحدث للأشخاص فوق سن 50 سنة، ويصيب أيضًا الشباب والمراهقين.

ونظر الباحثون في أكثر من 5 آلاف حالة مصابة بسرطان القولون بين المراهقين، وأشاروا إلى ارتفاع غامض في حالات الإصابة وتضاعف عدد المصابين بين الصغار منذ التسعينيات.

وحذر القائمون على دراسة جامعة واشنطن من إهمال الأعراض، وحثّوا على القيام بالفحوصات الروتينية لدى المراهقين، وقالوا إنه يمكن تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق اختبارات الدم أو بشرة شاحبة بشكل غير عادي.

كيف يتكوّن؟

وقالت الدكتورة مشيرة عساف استشارية الجهاز الهضمي والكبد، إن سرطان القولون يبدأ بتكتلات أو أورام حميدة (السلائل) والتي قد تأخذ سنوات عديدة للوصول إلى السرطان.

وأفادت الطبيبة لبرنامج مع الحكيم أن اكتشاف هذه التكتلات وإزالتها يجنب المريض خطر الإصابة بسرطان القولون، مشيرة إلى أنه يمر من عدة مراحل.

وأرجع المتخصصون سبب الإصابات إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية واستهلاك الكحول وقلة الحركة، فيما قالت الدكتورة عساف، إن الوجبات السريعة الغنية بالدهون واللحوم الحمراء والمصنعة أحد العوامل التي تزيد خطر الإصابة.

ووقفت الطبيبة عند عامل الوراثة، قائلة إن سبب الإصابة في الكثير من الحالات هو إصابة أحد الأقارب بسرطان القولون، إضافة إلى الإصابة بالتهابات الأمعاء مثل داء “كرون” والتهاب القولون التقرحي.

وأفادت المتخصصة أن السمنة والبدانة وشرب الكحول والتدخين هي أيضًا عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض بشكل عام.

وأشارت مجلة المعهد الوطني للسرطان الأمريكية إلى تقديرات تفيد بتشخيص حوالي 150 ألف أمريكي بإصابتهم بسرطان القولون كل عام.

وقالت الدكتورة مشيرة عساف لبرنامج (مع الحكيم) إن الدراسات أفادت بارتفاع الإصابة بسرطان القولون بين الأشخاص الأقل من 50 سنة أيضًا، إذ كانت نسبة هؤلاء لا تتجاوز 11٪ في عام 1995، فيما وصلت إلى 20% في عام 2019.

وأوضحت الطبيبة أن النسبة ارتفعت في الوطن العربي أيضًا، وأصبحت تتراوح بين 17 و38٪ بين الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، موضحة أن الأعراض لا تظهر لدى العديد من المصابين في المراحل المبكرة من المرض.