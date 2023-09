الصحة العالمية تحذر من آثاره المدمرة.. تعرّف على مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة مواصلة تعزيز وتفعيل برامج مكافحة ارتفاع ضغط الدم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في تصريحات إعلامية إن “برامج مكافحة ارتفاع ضغط الدم لا تزال مهملة وتعاني نقص التمويل إلى حد كبير”، داعيًا إلى أن يكون تعزيزها جزءًا من مسار كل بلد نحو التغطية الصحية الشاملة.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تقريرها العالمي الأول عن الأثر المدمر لارتفاع ضغط الدم وكيفية مكافحة “القاتل الصامت”.

وكشف التقرير أن 4 من كل 5 أشخاص يعانون ارتفاع ضغط الدم لا يحصلون على العلاج المناسب، داعيًا البلدان إلى توسيع نطاق التغطية، وتجنب 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و2050.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على واحد من كل 3 بالغين في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتلف الكلى والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

وتضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بين عامي 1990 و2019 من 650 مليونًا إلى 1.3 مليار شخص، وما يقرب من نصفهم لا يدركون حالتهم، ويعيش أكثر من 75% من البالغين المصابين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ولفت التقرير إلى أن تغيير أنماط الحياة يساعد على خفض ضغط الدم ومنع المضاعفات المرتبطة به، مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التبغ وممارسة النشاط البدني والتحكم في ارتفاع ضغط الدم بالأدوية.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن يزيد التقدم في السن والعوامل الوراثية من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بيد أن ثمة عوامل أخرى قابلة للتغير يمكنها أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومنها مثلًا تناول نظام غذائي يحتوي على نسب عالية من الملح، والخمول البدني، والإكثار من شرب الخمور.

ويمكن أن تساعد تغييرات أسلوب الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التبغ وزيادة النشاط، على خفض ضغط الدم. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى أدوية يمكنها التحكم بشكل فعال في ارتفاع ضغط الدم والوقاية من المضاعفات المرتبطة به.

The number of people living with hypertension doubled between 1990 and 2019, from 650 million to 1.3 billion https://t.co/iFMUgWogam pic.twitter.com/388OWVfkXa

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 19, 2023