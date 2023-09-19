طلاب بجامعة قطر يؤسسون جمعية بحثية لتعزيز المهارات العلمية

أسّس طلاب بكلية الطب في جامعة قطر جمعية “قُمرة” البحثية، لتوفير مجتمع وبيئة حاضنة لزملائهم الجامعيين في الكليات الصحية والعلوم، ولتكون منصة علمية تربط بين أساتذة الجامعة والباحثين من ناحية، والطلاب الجامعيين من ناحية أخرى، كما تصل الطلاب مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم.

واختار الطلاب اسم “قُمرة”، تيمنًا بالعالم الباحث الشاب ابن الهيثم، الذي أسهمت أبحاثه واكتشافاته في تغيرات كبيرة بمبادئ علم البصريات، فكانت القُمرة أول كاميرا تصوير في التاريخ.

ومن خلال الجمعية القطرية للبحوث الصحية والطبية الجامعية (قُمرة)، يمكن لطلاب الطب والأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية المشاركة مباشرة في العمل البحثي للعلوم الأساسية والأقسام السريرية.

وبحسب بيان الجمعية، يتشارك أعضاء الجمعية التركيز على توفير أبحاث صحية جامعية عالية الجودة، تعاونية وعلمية وإبداعية.

وبلغ أعضاء الجمعية 180 طالبًا، من الكليات الطبية والصحية في جامعة قطر، وتم اختيار 40 منهم لعضوية اللجان الإدارية المختلفة في الجمعية.

ومن المقرر أن تبدأ الجمعية تنظيم ورش عمل لبناء المهارات، مصمَّمة لصقل مهارات التفكير النقدي والبحث لدى الطلاب من خلال الجلسات التفاعلية.