إنجاز طبي عالمي.. مستشفى سعودي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بـ”الروبوت” (فيديو)

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية بإجراء عملية زراعة كبد كاملة باستخدام “الروبوت”، لمريض في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).

الجرّاح “الروبوتي”

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ديتر برورينغ المدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء، أن النجاح المتحقق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن المستشفى بدأ في 2018 عمليات زراعة الكبد من المتبرعين الأحياء بمساعدة الجرّاح “الروبوتي”.

الأولى على مستوى العالم .. "التخصصي" ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت.https://t.co/Sx2XoQY9zN#واس_علمي pic.twitter.com/T8lMgm9bkn — واس العلمي (@SPA_sci) September 27, 2023

وبيّن أن استخدام “الروبوت” نتج عنه تحسّن ملحوظ في جودة الجراحة، وانخفضت معدلات الإصابة، وقلّت الندبات، وتسارعت كثيرًا مدة شفاء المرضى، مقارنة بالعمليات التقليدية.

وأوضح أن المتبرعين بالكبد هم أشخاص أصحّاء، وأن ما يحدث في المرحلة الحالية هو شيء مميز، حيث تمكّن الفريق من إجراء أول زراعة كبد “روبوتية”، الذي يعد إجراءً جديدًا تمامًا.

#التخصصي ينجح في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت على مستوى العالم#السعوديه_الاولى_عالميا_بزراعة_الكبد pic.twitter.com/5LWSfLRPsX — مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (@KFSHRC) September 27, 2023

وتتميز زراعة الكبد “الروبوتية” بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوق أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات.

وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ15 سنتيمترًا، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.

وتُعد جراحة “الروبوت” توجّهًا طبيًّا حديثًا للمراكز الطبية، تُتيح للأطباء إجراء العديد من العمليات المعقدة بدقة ومرونة وتحكم أكبر، تسهم في تقليل مدة الشفاء، وتخفيض نسبة حدوث المضاعفات الجانبية للمرضى.