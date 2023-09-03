كشفت دراسة تحليلية شاملة لنحو 36 بحثًا أن الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية يرتبط بإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء.

واشتملت الدراسة التي نشرتها جامعة منيسوتا الأمريكية على بيانات لعدد 6.4 ملايين طفل، وحذّرت من أن التعرض للمضادات الحيوية قبل عمر 5 أعوام كان مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض الأمعاء لدى الأطفال أكثر 3 مرات عن الأطفال الذين لا تتعرض أجسامهم للمضادات الحيوية.

ما هي أبرز مخاطر استخدام المضادات الحيوية على الأطفال؟#مع_الحكيم pic.twitter.com/4oIGP161kE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2023

كما كشفت الدراسة عن أسباب أخرى لإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء تتعلق بالنظام الغذائي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت الدراسة من أن التهاب الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير في نمو الأطفال، وتأخر سن البلوغ.