مع الحكيم

كيف تؤثر المضادات الحيوية في تأخر سن البلوغ؟ “مع الحكيم” يجيب (فيديو)

الدراسة كشفت مخاطر المضادات الحيوية على الأطفال (غيتي)
3/9/2023-|آخر تحديث: 3/9/202309:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت دراسة تحليلية شاملة لنحو 36 بحثًا أن الاستخدام المبكر للمضادات الحيوية يرتبط بإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء.

واشتملت الدراسة التي نشرتها جامعة منيسوتا الأمريكية على بيانات لعدد 6.4 ملايين طفل، وحذّرت من أن التعرض للمضادات الحيوية قبل عمر 5 أعوام كان مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض الأمعاء لدى الأطفال أكثر 3 مرات عن الأطفال الذين لا تتعرض أجسامهم للمضادات الحيوية.

 

كما كشفت الدراسة عن أسباب أخرى لإصابة الأطفال بمرض التهاب الأمعاء تتعلق بالنظام الغذائي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ونبهت الدراسة من أن التهاب الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير في نمو الأطفال، وتأخر سن البلوغ.

المصدر : الجزيرة مباشر