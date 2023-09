“تأثير ثوري محتمل”.. اعتماد طريقة جديدة للوقاية من الإيدز في جنوب إفريقيا

تُعتَمَد قريبًا طريقة جديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب إفريقيا، إحدى الدول الأكثر تضررًا منه، وهي وفق ما أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، الجمعة، عبارة عن حلقة مهبلية لتوصيل دواء مضاد للفيروسات القهقرية.

وأوضح الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أن 3 منظمات مشاركة في مكافحة الإيدز في جنوب إفريقيا طلبت 16 ألف حلقة يُفترض أن تصبح متاحة في الأشهر المقبلة.

وهذه الحلقات المهبلية المصنوعة من “السيليكون” مستوحاة من تلك التي تستخدمها النساء لمنع الحمل، وتطلق تدريجًا مضادًا للفيروسات القهقرية هو (دابيفيرين)، ويجب استبدالها كل شهر.

وتوقّع بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق العالمي، في بيان أن “يكون لهذه الحلقة الجديدة تأثير ثوري في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الذي يدمر الدفاعات المناعية)”.

وتشكّل الحلقة بديلًا من العلاجات الوقائية الأخرى، أو من العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) التي أحدثت ثورة في الوقاية من فيروس الإيدز في السنوات الأخيرة.

وتشمل هذه العلاجات الأخرى تناول حبة يوميًا أو حقنة شهريًا، وهي طرائق قد لا تكون مناسبة لجميع الأشخاص المستهدفين، بحسب منظمات الوقاية في جنوب إفريقيا.

وشددت نتومبينلي مخيزيه رئيسة مؤسسة الإيدز في جنوب إفريقيا، على أن “النساء يحتجن إلى الاستحصال على مجموعة من الحلول الآمنة والفاعلة، منها حلقة (دابيفيرين)، لكي يتمكنّ من اختيار الحل الذي يناسبهن”.

