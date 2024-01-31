حلول للحد من إصابات الرياضيين خلال ندوة “الابتكارات في طب العظام 2024” بالدوحة

عُقدت في الدوحة ندوة دولية بعنوان “الابتكارات في طب العظام 2024” نظمها مستشفى (ذا فيو) بمشاركة عدد من المؤسسات الطبية الرائدة في مجال طب العظام، أبرزها مركز (Cedars-Sinai) الأمريكي ومؤسسة حمد الطبية ومستشفى سبيتار.

وكشف المتحدثون في الندوة عن ابتكارات عدة أسهمت في تقليل إصابات الملاعب والحفاظ على سلامة العظام مثلما حدث في بناء ملاعب كأس العالم في قطر بمواصفات قللت بالفعل من إصابات اللاعبين.

كما أسهمت ابتكارات أخرى مثل تطوير الأحذية الرياضية للنساء والرجال لامتصاص الصدمات والحد من الإصابات في ذلك.

وجمعت الندوة رواد وخبراء في مجال طب العظام لعرض أحدث الابتكارات التي قامت بإعادة تشكيل مشهد طب العظام، حيث استعرض المشاركون تأثير التقنيات الحديثة في ذلك.

وتشمل تلك الابتكارات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوت ونظام الملاحة والليزر في تطوير مجالات التشخيص والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، إضافة إلى دقة جراحات العظام والعمود الفقري وتقليل مدة الجراحة ومدة التعافي بسبب تطوير التدخل الجراحي المحدود حتى في الحالات المعقدة.

وقال (ماثيو درونزفيلد) الرئيس التنفيذي لمستشفى “ذا فيو” في كلمته بالندوة إن الشراكة مع مركز سيدار سيناي الأمريكي يأتي في إطار أهداف “ذا فيو” لنقل الخبرات العالمية المتميزة إلى قطر والمنطقة.

وأشار إلى العمل على الارتقاء بالإجراءات الجراحية العالية التقنية والتدخلات الدقيقة وتطبيق بروتوكولات العلاج بالخلايا الجذعية.

وشهدت الندوة حضور متخصصين في طب العظام والرعاية الصحية، وهم أطباء وممرضون وباحثون وأكاديميون واختصاصيون في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من داخل دولة قطر وخارجها.