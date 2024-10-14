7 طرق طبيعية تساعدك على النوم بلا مهدئات

إذا وجدت نفسك تكافح من أجل الحصول على نوم جيد في الليل، فاعلم أنك لست وحدك، لأن ثلث البالغين يعانون من أعراض الأرق. وإضافة إلى الشعور بالإرهاق أثناء النهار، فقد تفقد أيضًا بعض الفوائد الرئيسية لصحة القلب والصحة العقلية.

وعادةً ما تكون مكملات الميلاتونين هي التوصية الأولى لمكافحة الأرق. ومع ذلك، إذا واجهت آثارًا جانبية مثل الأحلام الواضحة والشعور بالخمول في اليوم التالي، فقد لا ترغب في الاعتماد على المكملات للحصول على نوم جيد.

ولحسن الحظ، هناك 7 وسائل طبيعية تساعدك على تعزيز النوم بشكل فعال والتغلب على الأرق، حسبما نقل موقع “سي نت” (CNET) الأمريكي عن خبراء ومتخصصين.

1. استخدم زيوت أو كريمات الكانابيديول

يُشتق الكانابيديول (CBD)، من نباتات القنب، ويُعد علاجًا آمنًا وفعالًا للأرق ولا يحتوي على مادة (THC) تقريبًا، وهي المادة الموجودة في الماريغوانا التي تغيّر الحالة العقلية.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الكانابيديول فعال للغاية في تعزيز النوم وتقليل القلق. ويأتي بأشكال عديدة، مثل الزيوت والمستحضرات. استخدمه قبل النوم لتعزيز النعاس والاسترخاء.

2. قم بتحضير كوب ساخن من شاي الأعشاب

يعتبر تحضير الشاي ممارسة قديمة، ولا سيما شاي البابونج وكذلك جذر حشيشة الهر والمغنولية، فكلها علاجات طبيعية للقلق والتوتر والأرق. اشرب كوبًا من أحد أنواع هذه الأعشاب قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل.

يمنحك هذا الوقت اللازم للاسترخاء والاستمتاع بالشاي واستخدام الحمام قبل إطفاء الأنوار. تأكد من إلقاء نظرة على ملصق التغذية للتأكد من عدم إضافة الكافيين إلى المكونات.

3. ضع قطرة من زيت اللافندر على وسادتك

من العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا، الزيوت الأساسية (العطرية). إذا لم يكن الشاي هو طريقتك المفضلة للاسترخاء قبل وقت النوم، فإن العطور الزهرية والأعشاب هي طرق جيدة للمساعدة على النوم.

بعض الزيوت الأساسية الشائعة للنوم هي اللافندر (الخزامى) والبابونج والبرغموت. لا ينبغي تناول الزيوت العطرية أبدًا، ولكن يمكنك وضع قطرة صغيرة على وسادتك في الليل. يمكنك أيضًا نشر الزيوت العطرية في الهواء أو استخدام اللافندر المجفف لصنع الشاي.

4. اشرب عصير الكرز الحامض

يمكن عصير الكرز الحامض أن يزيد من إنتاج الميلاتونين لدى أولئك الذين يستهلكونه قبل وقت النوم.

في نفس الدراسة، قضت المجموعة التي شربت عصير الكرز وقتًا أطول في السرير والنوم وحققت كفاءة نوم أعلى بشكل عام. وهذا يشير إلى أن عصير الكرز الحامض يساعد على علاج الأرق.

5. جرّب زهرة الآلام المجففة أو زيتها المستخرج

لا ينبغي الخلط بين زهرة الآلام وفاكهة الآلام، فزهرة الآلام هي نبات سريع النمو ينتج أزهارًا نابضة بالحياة. ليس النبات جميلًا فحسب، بل يمكنه أيضًا مساعدتك على النوم من خلال شاي الأعشاب أو زيتها المستخرج.

خلصت دراسة حديثة إلى أن زهرة الآلام لديها القدرة على علاج الأرق. ومع ذلك، لا ينصح بها للحوامل.

6. تأكد من حصولك على ما يكفي من المغنيسيوم

المغنيسيوم، هو عنصر غذائي قوي، مسؤول عن تنظيم مئات العمليات في الجسم، بما في ذلك النوم. يوجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والسبانخ وحليب الصويا والزبادي والحبوب الكاملة.

حاول تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الغنيّة بالمغنيسيوم قبل النوم بساعة أو ساعتين. إذا كنت تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي وتشتبه في أنه قد يساعد على نومك، فحاول إضافة مكمّل.

7. ممارسة اليوغا والتأمل قبل النوم

إن ممارسة التمارين الشاقة قبل النوم ليست فكرة جيدة دائمًا، ولكن ممارسة اليوغا الخفيفة أو التأمل قبل النوم يرتبط بانخفاض الأرق وتحسين النوم.

قم بممارسة وضعيات اليوغا البسيطة، مثل وضعية القطة والبقرة، أو الانحناء إلى الأمام أو وضع الجسر، مع التركيز على أنفاسك والشعور بالتمدد.

هناك أيضًا العديد من تطبيقات التأمّل الذاتية التوجيه المتاحة.