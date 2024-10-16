الجاثوم أو شلل النوم: أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

يعد الجاثوم أو ما يعرف علميًا بـ”شلل النوم” ظاهرة مثيرة للاهتمام والقلق في آن واحد. فما حقيقة هذه الحالة التي طالما ارتبطت بالخرافات والأساطير؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

ما هو الجاثوم وكيف يحدث؟

الجاثوم، أو شلل النوم كما يعرف علميًا، هو حالة تحدث عندما يستيقظ الشخص جزئيًا أثناء النوم ويصبح واعيًا لمحيطه، لكنه يجد نفسه غير قادر على الحركة.

وتحدث هذه الظاهرة عادة خلال مرحلة حركة العين السريعة (REM) من دورة النوم، وهي المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام.

ما هي أعراض شلل النوم؟

بماذا يشعر الشخص أثناء نوبة الجاثوم؟ تتضمن الأعراض الشائعة ما يلي:

1. عدم القدرة على تحريك الجسم

2. الشعور بالاختناق أو ضغط على الصدر

3. هلوسات بصرية أو سمعية

4. إحساس بوجود كيان غريب في الغرفة

5. الشعور بالخوف الشديد

هل الجاثوم خطير؟

رغم أن تجربة شلل النوم قد تكون مرعبة، إلا أنها ليست خطيرة في حد ذاتها. ومع ذلك، قد تؤدي النوبات المتكررة إلى القلق من النوم وتقليل جودته، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة.

ما مدى انتشار ظاهرة الجاثوم؟

تشير الدراسات إلى أن ما بين 20% إلى 30% من الناس قد مروا بتجربة شلل النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وتبدأ هذه الظاهرة غالبًا في مرحلتي الطفولة والمراهقة.

ما هي أسباب شلل النوم؟

يتساءل الكثيرون: “لماذا يحدث الجاثوم؟” رغم أن السبب الدقيق غير معروف تمامًا، إلا أن هناك عوامل تزيد من احتمالية حدوثه:

1. الإرهاق المزمن

2. اضطرابات النوم مثل الخدار

3. عدم انتظام مواعيد النوم

4. التوتر والضغط النفسي

5. تناول الكحول أو الكافيين بكميات كبيرة

6. النوم على الظهر

كيف يمكن علاج شلل النوم؟

يتساءل من يعانون من هذه الظاهرة: “هل هناك علاج للجاثوم؟” في معظم الحالات، لا يحتاج شلل النوم إلى علاج طبي. ومع ذلك، يمكن اتباع بعض الإجراءات للحد من حدوثه:

1. تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

2. تجنب مسببات التوتر قبل النوم

3. ممارسة تمارين الاسترخاء

4. تقليل استهلاك الكافيين والكحول

5. تحسين بيئة النوم لتكون أكثر راحة وهدوءًا

هل الجاثوم مرتبط بأمراض أخرى؟

قد يكون شلل النوم في بعض الحالات مؤشرًا على وجود اضطرابات صحية أخرى مثل:

– الخدار (Narcolepsy)

– اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

– الاضطراب ثنائي القطب

– اضطرابات القلق

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت نوبات شلل النوم متكررة وتؤثر على جودة حياتك، فمن المهم استشارة طبيب مختص في الأعصاب أو اضطرابات النوم. قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية كامنة.

الجاثوم في الثقافة الشعبية

لطالما ارتبط الجاثوم بالخرافات والأساطير في مختلف الثقافات. ففي الماضي، كان يُعتقد أنه نوع من المس الشيطاني أو تدخل الكائنات الخارقة.

ومن الجدير بالذكر أن العلامة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي قد نفى فكرة تلبس الجن بالإنسان، مؤكدًا أن هذه الظواهر لها تفسيرات علمية.

الجاثوم أو شلل النوم، رغم كونه تجربة مزعجة، إلا أنه ظاهرة طبيعية تحدث لنسبة كبيرة من الناس. ومع اتباع عادات نوم صحية وتقليل مسببات التوتر، يمكن للكثيرين تجنب هذه التجربة أو التقليل من حدوثها.