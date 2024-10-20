مع الحكيم|الولايات المتحدة

قرار عاجل بسحب مئات من منتجات “الوافل” في متاجر أمريكية رئيسية

ماذا يوجد في الفطائر؟

فطائر الوافل (غيتي)
20/10/2024-|آخر تحديث: 20/10/202410:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

سحبت شركة في الولايات المتحدة المئات من منتجات “الوافل” المجمَّدة التي تباع في متاجر رئيسية مثل “وول مارت” و”تارجت” بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وفقًا لما أعلنته الشركة المصنعة.

وقالت شركة “تري هاوس فود”، الجمعة، إنها أصدرت أمر السحب الطوعي للفطائر بعد اكتشاف احتمال التلوث أثناء الفحوص الروتينية في مصنعها.

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وأشارت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الغذائية الكندية على علم بعملية السحب.

وقالت الشركة إنه لم تكن هناك تقارير مؤكدة عن مرض مرتبط بالفطائر، لكنها طالبت المستهلكين الذين يحملون أيًّا من المنتجات بالتخلص منها أو إعادتها إلى المتجر.

بكتيريا الليستيريا

ويمكن أن تسبب العدوى بالليستيريا أمراضًا خفيفة تشمل الحمى والإسهال، أو مشكلات أكثر خطورة.

وتُعَد هذه العدوى أكثر خطورة على النساء الحوامل، والمواليد الجدد، والبالغين فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وتقدّر مراكز السيطرة على الأمراض أن 1600 شخص يصابون بالليستيريا كل عام في الولايات المتحدة، ويتوفى 260 نتيجة الإصابة بها.

المصدر : أسوشيتد برس

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