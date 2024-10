قرار عاجل بسحب مئات من منتجات “الوافل” في متاجر أمريكية رئيسية

سحبت شركة في الولايات المتحدة المئات من منتجات “الوافل” المجمَّدة التي تباع في متاجر رئيسية مثل “وول مارت” و”تارجت” بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وفقًا لما أعلنته الشركة المصنعة.

وقالت شركة “تري هاوس فود”، الجمعة، إنها أصدرت أمر السحب الطوعي للفطائر بعد اكتشاف احتمال التلوث أثناء الفحوص الروتينية في مصنعها.

وأشارت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الغذائية الكندية على علم بعملية السحب.

وقالت الشركة إنه لم تكن هناك تقارير مؤكدة عن مرض مرتبط بالفطائر، لكنها طالبت المستهلكين الذين يحملون أيًّا من المنتجات بالتخلص منها أو إعادتها إلى المتجر.

🚨SPIT OUT THAT WAFFLE! MILLIONS OF FROZEN WAFFLES RECALLED OVER LISTERIA RISK

Sorry to spoil your breakfast… but TreeHouse Foods is recalling more than 500 frozen waffle varieties sold under brands like Great Value, Kodiak Cakes, and Good & Gather due to potential listeria… pic.twitter.com/st6x2xPLv2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 20, 2024