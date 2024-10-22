دراسة تكشف أخطار الوقوف مدة طويلة أثناء ساعات العمل

إذا كنت تفكر في الوقوف مدة طويلة أثناء ساعات العمل لتلافي أخطار الجلوس على المكتب، فربما لا يكون ذلك هو القرار الصحيح.

فقد توصلت دراسة أجريت في أستراليا إلى أن الوقوف مدة طويلة بدلًا من الجلوس لا يحمي الجسم من أضرار نمط الحياة الخاملة، وأن الوقوف دون حركة فعلية أو تدريبات بدنية ليست له فائدة على الجهاز الدوري للجسم.

وفي إطار الدراسة التي أجريت بجامعة سيدني الأسترالية ونشرتها الدورية العلمية “Journal of Epidemiology”، طلب الباحثون من 83 ألف متطوع بريطاني ارتداء أجهزة إلكترونية خاصة لقياس الحركة وجمع بيانات عن نبض القلب ووظائف الجهاز الدوري.

لا يفيد الصحة

وكشفت النتائج بعد سبع أو ثماني سنوات أن الوقوف مدة طويلة لا يفيد الصحة، بل على العكس من ذلك يزيد من أخطار الإصابة بمشكلات الدورة الدموية مثل جلطات الدم ودوالي الساقين.

وصرح أحد الباحثين المشاركين في الدراسة لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية بأنه “بالنسبة لمن يجلسون فترات طويلة بشكل منتظم، فإن القيام بحركات مستمرة على مدار اليوم وممارسة التدريبات البدنية ربما تكون طريقة أفضل للوقاية من أمراض القلب والشرايين”.

ونصح الباحث بالحصول على أقساط من الراحة على مدار اليوم بغرض الحركة، والاستفادة من هذه الفترات للقيام بأنشطة بدنية مثل السير أو صعود ونزول درجات السلالم للحفاظ على الصحة.