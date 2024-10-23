الكركديه.. 10 فوائد صحية تجعله مشروبك المفضل

يُعَد الكركديه من المشروبات العريقة التي تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا المشروب الأحمر الزاهي، المستخلص من زهور نبات الكركديه (Hibis”سي”us sabdariffa) ليس مجرد مشروب منعش، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي أثبتتها الدراسات الحديثة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 فوائد صحية للكركديه، ونسلط الضوء على كيفية الاستفادة منه في حياتنا اليومية.

تاريخ الكركديه وانتشاره

ولكن، قبل إيضاح فوائد الكركديه، من المهم أن نفهم تاريخه وانتشاره.

يُعتقد أن موطن الكركديه الأصلي هو غرب إفريقيا، ومن هناك انتشر إلى مناطق أخرى من العالم. في مصر القديمة، كان الكركديه يُستخدم مشروبًا منعشًا ودواءً في آن واحد. أما في الهند والصين، فقد عُرف الكركديه منذ قرون علاجًا طبيعيًّا للعديد من الأمراض.

الفوائد الصحية للكركديه:

1. خفض ضغط الدم:

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن البالغين الذين يعانون ارتفاعًا خفيفًا في ضغط الدم، وتناولوا الكركديه يوميًّا لمدة شهر، شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات ضغط الدم مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ويُعتقد أن هذا التأثير ناتج عن قدرة الكركديه على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

2. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكركديه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين والفلافونويد. هذه المركبات تؤدي دورًا حيويًّا في حماية خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، وهو حالة مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

3. دعم فقدان الوزن

للباحثين عن طرق طبيعية لإنقاص الوزن، قد يكون الكركديه حليفًا قويًّا، إذ تشير الأبحاث إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًّا في الكركديه، وخاصة البوليفينول، قد تساعد على تقليل وزن الجسم ومنع السمنة.

دراسة نُشرت في مجلة (Food & Fun”سي”tion) وجدت أن مستخلص الكركديه ساعد على تقليل الوزن ودهون الجسم ونسبة الخصر إلى الورك لدى الأفراد الذين يعانون زيادة الوزن.

إضافة إلى ذلك، فإن الكركديه منخفض السعرات الحرارية بطبيعته، مما يجعله بديلًا مثاليًّا للمشروبات السكرية.

4. خفض مستويات الكوليسترول

تشير الأبحاث إلى أن الكركديه قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم. هذا أمر بالغ الأهمية للحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها اللويحات في الشرايين وتقيد تدفق الدم.

تُظهر الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الكلي، وكذلك الدهون الثلاثية، وهو نوع آخر من الدهون في الدم المرتبطة بأمراض القلب.

5. تحسين صحة الكبد

يؤدي الكبد دورًا حيويًّا في إزالة السموم من الجسم ومعالجة المغذيات وتكسير الدهون. وقد أظهرت الدراسات أن الكركديه يمكن أن يعزز صحة الكبد من خلال دعم عمليات إزالة السموم الطبيعية وحمايته من الأضرار.

وهناك بحث نُشر في مجلة علوم الأغذية أشار إلى أن الكركديه قد يساعد على تقليل علامات تلف الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الكركديه يساعد في حماية الكبد من الأضرار التأكسدية، مما يحسّن وظائف الكبد والصحة العامة، حسب (Journal of Food S”سي”ien”سي”e).

6. مفيد لمرضى السكري

قد يكون الكركديه مفيدًا أيضًا للأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرَّضين لخطر الإصابة به، إذ أظهرت دراسات عديدة أن الكركديه يمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

دراسة نُشرت في مجلة (Phytotherapy Resear”سي”h) وجدت أن للكركديه تأثيرًا خافضًا لسكر الدم، مما يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ويُعتقد أن هذا التأثير ناتج عن وجود البوليفينول ومركبات نشطة بيولوجيًّا أخرى في الكركديه، تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين وتحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

7. تحسين الهضم

يمكن أن يساعد شرب الكركديه على تحسين الهضم وتخفيف المشكلات الهضمية الشائعة مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم.

يمتلك الكركديه خصائص مليّنة خفيفة يمكن أن تساعد على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك.

إضافة إلى ذلك، فإن الخصائص المضادة للالتهابات في الكركديه يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي، مما يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) أو التهاب المعدة.

كما أن حموضته الطبيعية يمكن أن تحفز إنتاج إنزيمات الهضم، مما يساعد على تكسير الطعام وتحسين امتصاص المغذيات.

8. تقوية جهاز المناعة

الكركديه مصدر غني بفيتامين “سي”، وهو مضاد أكسدة قوي يؤدي دورًا حاسمًا في دعم جهاز المناعة.

يحفز فيتامين “سي” إنتاج خلايا الدم البيضاء، المسؤولة عن محاربة مسببات الأمراض والحفاظ على صحة الجسم. وإضافة إلى فيتامين “سي”، يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة أخرى معززة للمناعة مثل الفلافونويد، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الأضرار التأكسدية ودعم وظيفة المناعة العامة.

9. تخفيف آلام الدورة الشهرية

للنساء اللاتي يعانين تقلصات الدورة الشهرية أو غيرها من الآلام أثناء فترة الحيض، قد يقدّم الكركديه بعض الراحة. يمتلك الكركديه خصائص مضادة للتشنج يمكن أن تساعد على استرخاء عضلات الرحم، مما يقلل من التشنجات والألم أثناء الحيض.

قد يساعد الكركديه أيضًا على تنظيم مستويات الهرمونات وتقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، مثل تقلبات المزاج والتهيج والانتفاخ.

10. دعم صحة البشرة

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الكركديه يجعله مشروبًا ممتازًا لتعزيز صحة البشرة. تساعد مضادات الأكسدة على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد وفرط التصبغ.

كيفية إعداد الكركديه:

لتحقيق أقصى استفادة من فوائد الكركديه، يمكن إعداده بطرق متعددة:

1. الشاي الساخن: انقع زهور الكركديه المجففة في الماء المغلي لمدة 5-10 دقائق، ثم صفّه وأضف العسل أو الليمون حسب الرغبة.

2. الشاي المثلج: اصنع الشاي الساخن ثم برّده، وأضف مكعبات الثلج للحصول على مشروب منعش في الأيام الحارة.

3. عصير الكركديه: امزج الكركديه المنقوع مع عصير الفواكه الطازجة للحصول على مشروب غني بالفيتامينات.

4. إضافة إلى السَّلَطات: يمكن إضافة زهور الكركديه المجففة إلى السَّلَطات للحصول على نكهة حامضة منعشة.

الاحتياطات والآثار الجانبية للكركديه:

رغم الفوائد العديدة للكركديه، فيجب تناوله باعتدال وأخذ بعض الاحتياطات:

– قد يتداخل الكركديه مع بعض الأدوية، خاصة أدوية ضغط الدم والسكري، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة، حسب (Verywell Health).

– قد يسبب الكركديه بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات المعدة والغازات والإمساك.