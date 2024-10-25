ماذا يحدث لجسمك عندما تحرمه من النوم الكافي؟

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع “ذا ستاندرد” البريطاني عن الآثار السلبية لقلة النوم في صحة الإنسان وجودة حياته.

وأشارت الدراسة إلى أن الحرمان من النوم يؤثر في المزاج والصحة والسلامة العامة، مما ينعكس سلبًا على مختلف جوانب الحياة.

وأوضح التقرير أن قلة النوم تؤدي إلى تدهور مهارات التحكم وتؤثر في عملية اتخاذ القرارات.

كما أن النوم لأقل من 5 ساعات يوميًا يزيد من إفراز هرمون الجوع ويخفض إنتاج البروتين العضلي، مما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة بنسبة 50%.

وأكدت الدراسة أن الإنسان البالغ يحتاج إلى النوم بمعدل 7 إلى 9 ساعات يوميًا، مع اختلاف هذه النسبة من شخص لآخر.

وأشارت إلى أن الشعور الدائم بالتعب طوال اليوم غالبًا ما يكون مؤشرًا على عدم الحصول على القسط الكافي من النوم.

وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن دراسة نشرتها مجلة “آيمز نيرو ساينس” أن الحرمان من النوم يزيد من حساسية الإنسان وعاطفته تجاه الأحداث المثيرة والمجهدة، كما يؤثر في قدرته على التعامل مع الضغوط العاطفية اليومية.

وحذرت الدراسة من أن النوم لمدة تقل عن 6 ساعات ليلًا قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، كما أظهرت الأبحاث ارتباطًا بين قلة النوم والعقم، وإمكانية تأثيرها في الهرمون المسؤول عن إنتاج البويضات.

وفي المقابل، أكدت الدراسة أن النوم الجيد يؤثر إيجابًا في الحياة، حيث يحسن وظائف المخ وعملية اتخاذ القرارات، ويساعد على المحافظة على الوزن المثالي، كما يعزز أداء الجهاز المناعي، إذ أشارت الأبحاث إلى زيادة فعالية لقاح الأنفلونزا عند الأفراد الذين يحصلون على قدر كافٍ من النوم يوميًا.

وختمت الدراسة بتأكيدها أهمية النوم الكافي في تحسين كفاءة أداء القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي، من خلال منحها الراحة اللازمة والمساهمة في ترميم الأعضاء.