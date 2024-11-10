“حادثة نادرة”.. كندا ترصد أول إصابة بشرية محتملة بفيروس إنفلونزا الطيور

قال مسؤولون بوزارة الصحة الكندية إنه تم رصد أول حالة يُشتبه في إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة “إتش 5” في إقليم كولومبيا البريطانية غربي البلاد.

وقال الإقليم في بيان إن الفيروس ربما انتقل من طائر أو حيوان، وإن الحالة تتلقى الرعاية في مستشفى للأطفال، وأضاف أنه يجري البحث حاليًّا بشأن مصدر العدوى وتحديد المخالطين للحالة المصابة.

وقال وزير الصحة الكندي مارك هولاند إن الخطر على الناس لا يزال قليلًا.

وتنتشر سلالة “إتش 5” على نطاق واسع بين الطيور البرية في أنحاء العالم، وظهرت بؤر بين الدواجن والأبقار، مع ظهور العديد من حالات الإصابة البشرية بين العاملين في مزارع الألبان والدواجن في الولايات المتحدة.

ولم تظهر أي أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، لكن العلماء يقولون إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى جائحة.

حادثة نادرة

وقالت المسؤولة الصحية بالمقاطعة الدكتورة بوني هنري “هذه حادثة نادرة، ورغم أنها أول حالة تم اكتشافها بفيروس ‘إتش 5’ في شخص في كولومبيا البريطانية أو في كندا، فإنه كانت هناك حالات بشرية قليلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى إجراء تحقيق شامل لفهم مصدر الإصابة بشكل كامل في كولومبيا البريطانية”.

ويشهد العالم حاليًّا أكبر موجة من إنفلونزا الطيور تم توثيقها على الإطلاق. ويؤثر الفيروس بشكل رئيسي على الطيور، لكن تم رصده أيضًا في العديد من الثدييات، بما في ذلك القطط والدببة.