مفاجأة علمية ستجعلك تواظب على استخدام خيط الأسنان يوميا.. ما علاقتها بصحة القلب؟

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة قطر أن تدابير العناية اليومية بنظافة الفم قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات المرتبطة بها.

واعتمدت الدراسة على بيانات سجل الوفيات الأمريكي، المحدث حتى عام 2019 وذلك بتحليل بيانات لحوالي 18801 مشارك بالغ في مسوحات الفحص الوطني للصحة والتغذية بين العامين 2009-2016.

ويهدف المسح إلى التعرف على العلاقة بين المواظبة على تنظيف الأسنان بالخيط والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى التعرف على أسباب الوفاة.

وفي الدراسة التي نشرها موقع ساينس دايركت العلمي (science direct) تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات وفقًا لتكرار استخدامهم لخيط تنظيف الأسنان:

وخلصت النتائج الى ارتباط بين استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا وبين انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووصلت نسبة الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بين المجموعة التي واظبت على استخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسنان يوميًا إلى 95% مقارنة بالمجموعة التي لم تستخدم خيط تنظيف الأسنان.

كما أظهرت النتائج ارتباطًا وثيقًا بين استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا مقارنة بعدم استخدامه بانخفاض خطر التعرض للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان لدى المشاركين في مجموعة عدم استخدام خيط تنظيف الأسنان مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من البروتين التفاعلي “سي”.

Dental floss. It’s a thread that cleans the spaces between your teeth without casing damage to your gums like toothpicks would. https://t.co/Uod0AVT9g5 pic.twitter.com/FrTOaTsSjH

— Tooth Boy (@IamEllershaw) November 10, 2024