5 إشارات لانقطاع النفس أثناء النوم قد تهدد صحتك دون أن تدركها

حذر خبراء الصحة من 5 علامات تحذيرية قد تشير إلى الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة إذا لم يتم علاجها.

وأكد الأطباء أن هذه الحالة، إذا تُركت دون علاج، قد تزيد من احتمالات دخول المستشفى مع التقدم في العمر، كما ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضح الدكتور جوزيف دزيرزوسكي، نائب رئيس البحوث والشؤون العلمية في المؤسسة الوطنية للنوم، أن هناك عدة أنواع من انقطاع النفس أثناء النوم، منها الانسدادي والمركزي والمختلط.

وقال: “انقطاع النفس الانسدادي يعني وجود شيء يعيق التنفس الطبيعي أثناء النوم، أما انقطاع النفس المركزي فيعني توقف إشارة الاستمرار في التنفس من الدماغ دون وجود انسداد، أما انقطاع النفس المختلط فهو مزيج من الحالتين”، وفقا لموقع “هاف بوست”.

وفيما يلي أبرز الأعراض:

التعرق الليلي

أظهرت الأبحاث أن 30% من البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يعانون من التعرق الليلي.

وفسرت الدكتورة يوين ذلك بأنه آلية من الدماغ لإنقاذ الجسم من الهجمات المتكررة لعدم التنفس ونقص الأكسجين.

الاستيقاظ المتكرر للتبول

قالت الدكتورة كين يوين، أخصائية طب النوم في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب النوم: “هذا لا يعني الاستيقاظ مرة واحدة للذهاب إلى الحمام، بل الاستيقاظ بانتظام من مرتين إلى خمس مرات ليلًا”.

وأوضحت أن هذا قد يكون نتيجة لعمل تجويف الصدر بشكل مفرط بسبب نوبات التنفس المجهد.

الصداع الصباحي

أشارت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية الداخلية إلى أن الصداع الصباحي المتكرر قد يستمر مدة تصل إلى 30 دقيقة، وهو مرتبط بانقطاع النفس أثناء النوم.

وأوضحت الدكتورة يوين أن هذا قد ينتج عن تقلص وتمدد الأوعية الدموية المتكرر بسبب نوبات انقطاع النفس.

صعوبة النوم أو الاستمرار فيه

أكد دزيرزوسكي وجود علاقة قوية بين انقطاع النفس أثناء النوم والأرق. وأضاف أن المصابين قد يعانون من استيقاظات دقيقة تسبب ضبابًا في الدماغ وإرهاقًا وتهيُّجًا وصعوبة في التركيز.

جفاف الفم عند الاستيقاظ

أوضحت الدكتورة يوين أن الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم غالبًا ما ينامون وأفواههم مفتوحة لزيادة تدفق الأكسجين؛ مما قد يؤدي إلى الشعور بجفاف الفم أو ألم في الحلق عند الاستيقاظ.

وشدد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور هذه العلامات بشكل متكرر، خاصة مع اتباع عادات نوم صحية كالحفاظ على جدول نوم منتظم وتجنب الكحول والنيكوتين قبل النوم.