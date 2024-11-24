تقرير: 7 أشياء يتمنى الأطباء لو يفعلها كبار السن يوميًا

مع تقدم العمر، قد يلاحظ الكثيرون تغيرات في أجسادهم وقدراتهم الجسدية، لكن هناك عادات يومية يمكن لكبار السن اتباعها للتخفيف من آلام الشيخوخة والحفاظ على صحة جيدة.

فيما يلي أهم هذه العادات، وفقًا لآراء مجموعة من الأطباء المتخصصين:

1- تحريك الجسم بانتظام

يؤكد الدكتور كارل بيج، كبير المسؤولين الطبيين في مركز التحول الطبي بلويزفيل، على أهمية الحركة اليومية لكبار السن، فهي تساعد على الحفاظ على المرونة وتقلل من خطر هشاشة العظام.

ويمكن أن تكون هذه الحركة بسيطة مثل المشي بعد الوجبة الرئيسية أو القيام بتمارين بسيطة كالقرفصاء والانحناء.

ويضيف الدكتور إريك تام من “مايتي هيلث” أن تدريبات المقاومة تعد من أفضل أنواع التمارين لكبار السن. فهي تساعد على بناء العضلات لمواجهة فقدانها مع التقدم في العمر. ولكن الأهم هو إيجاد نشاط بدني ممتع للاستمرار عليه بانتظام، سواء كان ركوب الدراجات أو السباحة أو اليوغا.

2- تحدي العقل

مع تزايد حالات الزهايمر بين كبار السن، يصبح من الضروري ممارسة أنشطة ذهنية يومية.

يقترح الدكتور ستيف فاليك حل الكلمات المتقاطعة أو قراءة كتاب أو محاولة تذكر أشياء من الماضي. كما يمكن تعلم مهارات جديدة كلغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية.

3- الحفاظ على التواصل الاجتماعي

يشدد الدكتور فيصل تاي على أهمية التفاعل الاجتماعي الإيجابي اليومي لكبار السن، وفقا لـ”هاف بوست”.

قد يكون ذلك من خلال زيارة جار لطيف أو الدردشة مع البائع في متجر البقالة أو إجراء مكالمة هاتفية مع أحد الأحفاد أو الأصدقاء.

4- إدارة مستويات التوتر

تؤكد الدكتورة لورا بوردي على ضرورة إيجاد طرق للتخفيف من التوتر يوميًا، خاصة مع تقدم العمر.

ينصح بأخذ وقت للراحة وممارسة الأنشطة المحببة التي تجلب السلام الداخلي.

5- المواظبة على المواعيد الطبية

تشدد الدكتورة سولاغنا ميسرا على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض من خلال الالتزام بالفحوصات الطبية الدورية.

وتشمل هذه فحوصات العين والثدي والبروستاتا والقولون، بالإضافة إلى متابعة مستويات الكوليسترول وصحة القلب والأوعية الدموية.

6- قضاء وقت في الشمس

توصي الدكتورة هونغ نغيم-إيلبيك بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 5-30 دقيقة يوميًا للحصول على فيتامين د الضروري لصحة العظام. ولكن يجب الحذر من التعرض المفرط للشمس وتجنب حروق الجلد.

7- تناول الأطعمة المغذية

ينصح الدكتور نديم جيلو بالتركيز على الأطعمة الطازجة والغنية بالألياف وتجنب الأطعمة المصنعة. كما يوصي بتقليل استهلاك الملح والسكر تدريجيًا لتحسين صحة القلب.

في الختام، يمكن لكبار السن تحسين صحتهم وجودة حياتهم من خلال اتباع هذه العادات اليومية البسيطة. فالحركة المنتظمة وتحدي العقل والتواصل الاجتماعي وإدارة التوتر والرعاية الطبية المنتظمة والتغذية السليمة كلها عوامل تساهم في التمتع بشيخوخة صحية ونشطة.