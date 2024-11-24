فيروس شديد العدوى.. رصد أول إصابة بـ”جدري الماء” في اليمن

أفاد مركز المهرة الإعلامي، السبت، برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في اليمن، وذلك في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

وقال مركز المهرة الإعلامي في بيان إن فريقًا طبيًّا مختصًّا من إدارة الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، وصل إلى ميناء نشطون لتقييم حالة جدري الماء بعد تلقي بلاغ من الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة.

وأفاد البيان بأن الفريق اطلع على الحالة، وقام بتشخيصها وفحص المخالطين لها.

وحسب البيان، أكد الفريق أن الحالة مستقرة وتستجيب للعلاج، كما أظهرت الفحوص أن المخالطين لا يعانون أي أعراض أو علامات لجدري الماء، وأن وضعهم الصحي جيد.

ما هو جدري الماء؟

جدري الماء مرض فيروسي يسبّب طفحًا جلديًّا مثيرًا للحكة مع بثور صغيرة مملوءة بسائل.

وينتقل جدري الماء بسهولة شديدة إلى الذين لم يصابوا بالمرض من قبل أو لم يتلقوا اللقاح الذي يُعَد وسيلة آمنة للوقاية من المرض.

ويظهر الطفح الجلدي الذي يسببه جدري الماء بعد مدة تتراوح من 10 أيام إلى 21 يومًا من تعرُّض المصاب للفيروس، ويستمر غالبًا من 5 إلى 10 أيام تقريبًا.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين: الحُمّى، فقدان الشهية، الصداع، الإرهاق والشعور العام بالإعياء.

ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للموت كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض الشديد العدوى.

يُذكر أن القطاع الصحي في اليمن يواجه إحدى أصعب المراحل في تاريخه، نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والنقص الحاد في تمويل العمليات الطبية.