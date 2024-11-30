“القلب الشاكر ضروري للصحة”.. طبيب أمريكي يكشف عن “قوة خارقة” لتعزيز جهاز المناعة

شارك الطبيب الأمريكي مارك هيمان، تفاصيل حول “قوة طبية خارقة” يمكن لكل منا استخدامها لتعزيز صحة الإنسان، وتقوية جهازه المناعي.

وفي حسابه على “إنستغرام”، تساءل الدكتور هيمان “ما الذي تشعر بالامتنان له اليوم؟ في عيد الشكر هذا، تذكر أن الامتنان أكثر من مجرد تقليد لطيف – إنه قوة عظمى فسيولوجية”.

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قوة “الامتنان”

وتابع “يعمل الامتنان على تنشيط العصب المبهم، وهو الوسيط الرئيسي بين الدماغ والأمعاء، ويحفز هذا العصب عملية الهضم من خلال تعزيز إطلاق الإنزيمات الهضمية وتنظيم حركة الأمعاء، كما يعمل على خفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، والذي قد يضعف عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم”.

وأضاف هيمان “إن حالة الهدوء والامتنان تحول جسمك إلى وضع الراحة والهضم، مما يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي استعدادًا للوجبة التالية. والامتنان لا يمنح شعورًا جيدًا فحسب، بل يساعد الجسم على العمل بشكل أفضل”.

“القلب الشاكر ضروري للصحة”

وأوضح هيمان أن الشعور بالامتنان “يقلل من التوتر، ويحسن النوم، ويقوي جهاز المناعة، ويساعد على الهضم”، مضيفًا “القلب الشاكر ضروري للصحة”.

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دراسة مثيرة

فلسفة الشعور بالامتنان عند هيمان، سبق وتناولتها دراسة جويل وونغ أستاذة الإرشاد النفسي في جامعة إنديانا، التي أكدت أهمية الشعور بالامتنان، واستعرضت أدلة متزايدة بين الامتنان ومجموعة من المزايا في الصحة العقلية والبدنية.

وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يسجّلون درجات أعلى على مقاييس الامتنان يتمتعون بمؤشرات حيوية أفضل بالنسبة لوظائف القلب والأوعية الدموية، والتهاب النظام المناعي و”الكوليسترول”.

وأشارت إلى أن الامتنان مرتبط بانخفاض خطورة الإصابة بالاكتئاب، وبدعم اجتماعي أفضل وبتبنّي هدف أكبر في الحياة، وهذه الأمور كلها مرتبطة بطول العمر.