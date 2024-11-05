فكرة مبتكرة لطبيب مصري في غزة لإجراء عملية عيون رغم نقص المستلزمات (فيديو)

بث طبيب العيون المصري الموجود في قطاع غزة، محمد أحمد توفيق، مقطعًا مصوَّرًا عبر حساباته بمنصات التواصل، يُظهر “حيلة” قام بها الطاقم الطبي لإجراء عملية بمستشفى غزة الأوروبي في ظل نقص المستلزمات الضرورية.

وأقدم الطبيب ومساعدة له على صنع ستارة يدويًّا بهدف التغلب على نفاد مخزونها، قائلًا “لن نتوقف عن العمل، وسنكمل مهما كانت الظروف”.

وأرفق توفيق المقطع المنشور عبر حسابه بمنصة إنستغرام، مصحوبًا بعبارة “مع نقص المستهلكات الضرورية يجب أن نفكر في حلول خارج الصندوق، هذا شعب جبار”.

وأصبح توفيق، استشاري طب وجراحة العيون، أيقونة للإنسانية في قطاع غزة، منذ أن بدأ رحلته داخل القطاع ساعيًا إلى معالجة حالات العيون المستعصية التي لم تتلق العلاج منذ مدة طويلة بسبب الحرب.

ووصل توفيق إلى مستشفى غزة الأوروبي ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة فجر، متحديًا جميع العوائق التي وضعها الاحتلال، ورفض مغادرة القطاع قبل إكمال المهمة التي جاء من أجلها، وهي معالجة الحالات التي تعاني شظايا داخل العين أو انفصالًا في الشبكية.

وخلال تصريحات سابقه له مع “الجزيرة مباشر”، أشار توفيق إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي بالمستشفى، فإنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لإجراء العمليات.

وأضاف “واحدة من أكثر المشكلات التي نواجهها هي معاناة أطفال غزة الذين وُلدوا بعيوب خلقية بالعين بسبب القنابل ومخلفات الحرب، مثل المياه البيضاء، وإذا لم يتم علاجهم بسرعة، فإن هؤلاء الأطفال معرَّضون لفقدان البصر تمامًا”.