قد توفر بدائل للكبد.. تطوير أنسجة بشرية في محطة الفضاء الدولية

قال باحثون في مؤتمر الكلية الأمريكية للجراحين في سان فرانسيسكو إن تجارب يجري إجراؤها على أنسجة كبد في محطة الفضاء الدولية قد توفر في نهاية المطاف بدائل للكبد من أجل عمليات زرع الأعضاء.

وقالوا إن التجارب التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن الظروف الفريدة للمدار الأرضي المنخفض، على بعد 1200 ميل من الأرض، سوف تساعد أنسجة الكبد على التجمع ذاتيا وتعزيز وظائفها مقارنة بالطرق المعتمدة على الأرض.

وقالت الطبيبة تامي تشانغ التي قادت فريق دراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في بيان “يمثل هذا خطوة بالغة الأهمية نحو تخليق أنسجة كبدية يمكن استخدامها بديلًا أو مكملًا في عمليات زراعة الكبد التقليدية”.

ويتم تخليق الخلايا خلال التجارب من خلايا بشرية يتم تعديلها لتعمل مثل الخلايا الجذعية الجنينية، مما يعني أنها يمكن أن تتحول إلى العديد من أنواع الخلايا المختلفة.

أنسجة أكثر دقة

وأوضح الباحثون أنه على عكس طرق هندسة الأنسجة على الأرض، فإن انعدام الجاذبية يسمح للخلايا بالطفو بحرية والانتظام بشكل طبيعي؛ مما يؤدي إلى أنسجة أكثر دقة من الناحية الفسيولوجية.

وطور الباحثون مفاعلا حيويا مخصصا أطلقوا عليه اسم “مدار الأنسجة”، ليضم الأنسجة التجريبية، لمحاكاة عملية تدفق الدم الطبيعية للأنسجة البشرية.

كما يعمل الباحثون على تقنيات تبريد متقدمة للسماح بنقل الأنسجة المصنعة من الفضاء إلى الأرض بأمان، والحفاظ عليها في درجة حرارة أقل من الصفر دون إتلافها. وقالوا إن هذه التقنية يمكن أن تطيل العمر الافتراضي للأنسجة المصنعة.

وتعتبر عملية زراعة الكبد الناجحة منقذة لحياة الأشخاص الذين يعانون من فشل الكبد، إذ يصاب حوالي 21000 رجل و8000 امرأة بسرطان الكبد كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أكثر من 14000 شخص في الولايات المتحدة مدرجين في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع كبد كل عام.