عادة يومية تسبب “تعفُّن الدماغ” وإليك 6 نصائح للتغلّب عليها

حذّر البروفيسور التركي آشقين أسن خاصتورك، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب، من أن الاستخدام غير الضروري والترفيهي لوسائل التواصل الاجتماعي يسبب “تعفُّن الدماغ”.

وأضاف خاصتورك، الذي يعمل في مستشفى أبحاث السرطان والتدريب التابع لوزارة الصحة في العاصمة التركية أنقرة، أن “تعفن الدماغ” يؤثر على جميع الفئات العمرية.

“تعفن الدماغ”

وأوضح أن مصطلح “تعفن الدماغ”، يرتبط بالاستخدام المفرط والمستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللا متناهي في تلك المنصات، مما يؤدي إلى تخدير الدماغ.

ورغم أن هذا المصطلح قد يبدو مخيفًا في البداية إلا أنه يجب ألا يُفهم كتشخيص طبي إنما توصيف لحالة صحية، وفق قول خاصتورك.

وتابع “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يؤدي إلى تدهور الوظائف الفكرية للإنسان، مثل الذاكرة، والانعزال الاجتماعي، وبالتالي تطور حالات من الاكتئاب بسبب العزلة.

سلوكيات غير طبيعية

قال خاصتورك إن الاستخدام غير الصحي لوسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى امتلاء الدماغ بما يشبه النفايات، الناتجة عن متابعة آلاف الفيديوهات، مما يسبب له الضرر.

وأضاف “تعفن الدماغ هو مصطلح شعبي يشير إلى حالة عامة تنتج عن الاستخدام غير الطبيعي لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل التمرير المستمر للشاشات، مما يؤدي إلى تدهور في الوظائف الفكرية والعلاقات الإنسانية”.

وهناك بعض السلوكيات التي تشير إلى تعفن الدماغ منها العيش مع الهاتف بشكل دائم، والمتابعة المحمومة للإشعارات، وتفضيل وسائل التواصل على العلاقات الإنسانية والهوايات المختلفة.

‘Brain rot’ named word of the year by Oxford University Press

The term is among several highlighted by the publisher of the Oxford English Dictionary 📖https://t.co/m9HEL4aYio — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 2, 2024

قلق في مرحلة حاسمة

قال خاصتورك إن الدراسات التي أُجريت في الولايات المتحدة عام 2023 أظهرت أن الاعتماد على وسائل التواصل والهاتف المحمول قد ازداد بشكل كبير، حيث ارتفع من 40% إلى 70% بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا، ووصل وقت الاستخدام اليومي للإنترنت بين المراهقين إلى 9 ساعات.

وهذا التوجه يُثير القلق بشأن مستقبل الأجيال القادمة، لأن المراهقة مرحلة حاسمة في تكوين الشخصية، ويؤثر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي في بناء الشخصية وتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية.

When we’ve consumed our share of the slop and drivel on social media, one possible result is “brain rot,” the Oxford University Press 2024 Word of the Year. https://t.co/K3fL2irhgv — New York Times Arts (@nytimesarts) December 1, 2024

إجراءات عاجلة

أشار خاصتورك إلى أن المجتمعات الغربية بدأت تتخذ تدابير للحد من تأثيرات تعفن الدماغ، ودعا الأسر إلى اتخاذ تدابير فعالة للحد من إدمان الهواتف المحمولة والشاشات لدى الأطفال والمراهقين، من بينها: