عادة يومية تسبب “تعفُّن الدماغ” وإليك 6 نصائح للتغلّب عليها

حذّر البروفيسور التركي آشقين أسن خاصتورك، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب، من أن الاستخدام غير الضروري والترفيهي لوسائل التواصل الاجتماعي يسبب “تعفُّن الدماغ”.

وأضاف خاصتورك، الذي يعمل في مستشفى أبحاث السرطان والتدريب التابع لوزارة الصحة في العاصمة التركية أنقرة، أن “تعفن الدماغ” يؤثر على جميع الفئات العمرية.

وأوضح أن مصطلح “تعفن الدماغ”، يرتبط بالاستخدام المفرط والمستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى اللا متناهي في تلك المنصات، مما يؤدي إلى تخدير الدماغ.

ورغم أن هذا المصطلح قد يبدو مخيفًا في البداية إلا أنه يجب ألا يُفهم كتشخيص طبي إنما توصيف لحالة صحية، وفق قول خاصتورك.

وتابع “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يؤدي إلى تدهور الوظائف الفكرية للإنسان، مثل الذاكرة، والانعزال الاجتماعي، وبالتالي تطور حالات من الاكتئاب بسبب العزلة.

قال خاصتورك إن الاستخدام غير الصحي لوسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى امتلاء الدماغ بما يشبه النفايات، الناتجة عن متابعة آلاف الفيديوهات، مما يسبب له الضرر.

وأضاف “تعفن الدماغ هو مصطلح شعبي يشير إلى حالة عامة تنتج عن الاستخدام غير الطبيعي لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل التمرير المستمر للشاشات، مما يؤدي إلى تدهور في الوظائف الفكرية والعلاقات الإنسانية”.

وهناك بعض السلوكيات التي تشير إلى تعفن الدماغ منها العيش مع الهاتف بشكل دائم، والمتابعة المحمومة للإشعارات، وتفضيل وسائل التواصل على العلاقات الإنسانية والهوايات المختلفة.

‘Brain rot’ named word of the year by Oxford University Press

The term is among several highlighted by the publisher of the Oxford English Dictionary 📖https://t.co/m9HEL4aYio

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 2, 2024