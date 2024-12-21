الولايات المتحدة تجيز دواء “مضاد للبدانة” لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أنها أجازت علاجا مضادا للبدانة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة.

وقالت مسؤولة في وكالة الأدوية الأمريكية إنّ هذا الترخيص “يُعدّ إنجازا كبيرا للمرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم”.

الدواء يتم تسويقه تحت اسم “زيب باوند ” (Zepbound)، وهو مُصرح به بالفعل للمرضى الذين يعانون من البدانة أو الوزن الزائد ولديهم في الوقت نفسه مشكلة صحية ذات صلة (كمرض السكري من النوع الثاني أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم).

الحقن مرة واحدة في الأسبوع

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه في تجربتين سريريتين، تبيّن أن علاج Zepbound يقلّل من تكرار نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم.

وأضافت أن العلاج الذي يتم تناوله عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع يجب أن يقترن بالتمارين الرياضية واتّباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

ويتم أيضا تسويق جزيء “تيرزيباتايد” (Tirzepatide) تحت اسم “مونجارو” للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، منذ ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2022.

ويطلق على نظيره اسم “أوزمبيك ” (Ozempic)، وهو علاج لاقى رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب خصائصه في إنقاص الوزن.