دراسة صادمة تكشف عدد الدقائق التي يفقدها المدخن من حياته مع كل سيجارة

كشفت دراسة جديدة أن التدخين يقلل من متوسط عمر المدخنين أكثر مما أشارت إليه التقديرات السابقة.

وأظهرت التحليلات أن الرجال يفقدون 17 دقيقة من حياتهم مع كل سيجارة يدخنونها، بينما تفقد النساء 22 دقيقة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن السيجارة تقصر حياة المدخن بمقدار 11 دقيقة، لكن الدراسة الجديدة، المستندة إلى بيانات محدثة من دراسات طويلة الأمد عن صحة السكان، أشارت إلى أن الضرر الناتج عن التدخين أكثر خطورة، حيث تؤدي كل سيجارة إلى فقدان 20 دقيقة من الحياة في المتوسط بين الجنسين.

الضرر تراكمي

وأكد باحثون من كلية لندن الجامعية أن الضرر الناتج عن التدخين “تراكمي”، مما يعني أن الإقلاع المبكر عن التدخين يمكن أن يضيف سنوات إلى حياة المدخن.

ووفقًا لتحليل تم بتكليف من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، فإن المدخن الذي يستهلك 10 سجائر يوميًّا، إذا قرر الإقلاع عن التدخين في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، يمكنه بحلول اليوم الثامن من الشهر نفسه تجنب فقدان يوم كامل من حياته.

وحثت الدراسة المدخنين على اغتنام فرصة بداية العام الجديد لاتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن كل يوم يتوقف فيه الشخص عن التدخين يسهم في تحسين جودة حياته وزيادة عمره المتوقع.