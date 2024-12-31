تفشي داء الكلب في إسرائيل.. تحذيرات بعد وفاة وإصابة العشرات لأول مرة منذ 22 عاما

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مصادر الخدمات البيطرية حذّرت من خطر انتشار داء الكلب من شمال إسرائيل إلى أواسطها.

وأشارت، مساء الاثنين، إلى أن المئات من الكلاب والحيوانات البرية تسلّلت خلال الحرب إلى إسرائيل من لبنان وسوريا حيث يتفشى الفيروس، على حد زعمها.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، تم العام الحالي تسجيل 53 حالة إصابة حيوانات بالداء، وحالة واحدة لوفاة شخص من المرض – وذلك لأول مرة منذ 22 سنة.

وقد أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية تُعتبر منطقة ذات خطر مرتفع للإصابة بداء الكلب.