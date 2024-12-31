دراسة تكشف مفاجأة.. هل يحميك شرب القهوة والشاي من السرطان؟

كشفت دراسة علمية أن تناول بعض المشروبات الساخنة في الصباح مثل الشاي والقهوة ربما تقلل الإصابة ببعض أنواع السرطان التي تصيب منطقة الرأس والعنق.

وقام فريق بحثي من كلية الطب بجامعة “يوتاه” الأمريكية بتحليل 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 25 ألف متطوع بالغ سواء من المرضى أو الأصحاء، حيث كان يتم الاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها المتطوعون بشكل يومي وشهري وسنوي، سواء كانت مشروبات تحتوي على الكافيين أو لا.

4 فناجين قهوة وكوب شاي

وتبيّن من الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على كافيين يوميا تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، مع تراجع بنسبة 30% في احتمالات الإصابة بسرطان الفم، وتراجع بنسبة 22% في معدلات الإصابة بسرطان الحلق.

وأثبتت الدراسة أن تناول القهوة الخالية من الكافيين تقلل احتمالات الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25%.

نتائج ملموسة وعادات مركّبة

وأظهرت الدراسة أيضا أن تناول الشاي يقلل بشكل ملموس من الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، وأن تناول كوب واحد أو أقل يوميا يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق بشكل عام بنسبة 9%.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الابحاث الطبية عن أطباء مشاركين في الدراسة قولهم إن “عادات تناول الشاي والقهوة مركبة إلى حد ما، وهذه النتائج تؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات وجمع المزيد من البيانات بشأن تأثير القهوة والشاي على إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان”.