فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تناشد الصين مشاركة البيانات بشأن أصل الوباء

ناشدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، الصين مشاركة البيانات والوصول إليها للمساعدة في فهم كيفية ظهور كوفيد-19، بعد 5 سنوات من بدء الوباء الذي كانت له تداعيات هائلة على العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان “نواصل دعوة الصين إلى مشاركة البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم أصول كوفيد-19. هذه ضرورة أخلاقية وعلمية”.

وأكدت أنه “بدون الشفافية والمشاركة والتعاون بين البلدان، لن يتمكن العالم من منع الأوبئة والجوائح المستقبلية والاستعداد لها بشكل مناسب”.

وذكّرت منظمة الصحة العالمية بأنه في 31 من ديسمبر/كانون الأول 2019، تلقى مكتبها في الصين بيانا إعلاميا من السلطات الصحية في ووهان بشأن حالات “التهاب رئوي فيروسي” في المدينة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة “في الأسابيع والأشهر والسنوات التي تلت ذلك، أصبح كوفيد-19 يشكّل حياتنا وعالمنا”.

