أصيبت بغيبوبة.. عضة خفاش تودي بحياة معلمة في كاليفورنيا

توفيت المعلمة الأمريكية ليا سينينغ، من ولاية كاليفورنيا بعد أن عضها خفاش، مصاب بداء الكلب، داخل فصل دراسي.

وقالت إحدى صديقات إن سينينع (60 عامًا) اكتشفت وجود خفاش في فصلها الدراسي، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.

وجاء في بيان المدرسة التي كانت تعمل فيها “شعرنا بالصدمة عند علمنا بأن وفاة ليا كانت بسبب إصابتها بداء الكلب، على الأرجح نتيجة تعرضها لعضة خفاش، ونحن نتعاون مع قسم الصحة العامة في تحقيقاته”.

وأضاف البيان “نعيش ونعمل في مجتمع معروف بوجود خفافيش وحيوانات برية أخرى حول مدارسه، وسنواصل المساعدة في توعية مجتمعنا بشأن مخاطر التعامل المباشر مع أي حيوان بري، بما في ذلك الخفافيش”.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من مخاطر الخفافيش، التي تُعد المصدر الأكثر شيوعًا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن أقل من 10 أشخاص يموتون سنويًا من داء الكلب في البلاد، إلا أنه يكون دائما قاتلا إذا لم يعالج بسرعة.