إعلان أمريكي مهم بشأن التدخل الطبي في حالات خلل الهوية الجنسية لدى الأطفال

دعت الكلية الأمريكية لأطباء الأطفال (ACPeds) إلى وقف التدخلات الطبية في حالات اضطراب الهوية الجنسية عند الأطفال (وهو تشخيص لمن يعانون القلق حول طبيعة جنسهم).

وفي إعلان صاغته الكلية ووقعت عليه منظمات طبية وصحية من جميع أنحاء الولايات المتحدة، أكدت أن الأبحاث تُشير إلى تعرض الأطفال لأضرار خطيرة سببها التدخلات الجراحية والأدوية المؤخرة للبلوغ وهرمونات الجنس الأخر، موضحًا الأثر السلبي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين المصابين باضطراب الهوية الجنسية.

ودعا البيان بعض الجهات الطبية البارزة في البلاد، وعلى رأسها الجمعية الطبية الأمريكية والجمعية الأمريكية لعلم النفس، إلى الالتزام بالأبحاث المبنية على الأدلة واستخدام التقييم الطبي الشامل وطرق العلاج الطبية في مداواة اضطراب الهوية الجنسية.

Sign the Doctors Protecting Children Declaration to immediately stop the use of puberty blockers, cross-sex hormones, and surgeries on children with gender dysphoria in the U.S.. #doctorsprotectingchildrenhttps://t.co/x7CPQxGsQG

— The American College of Pediatricians (@ACPeds) June 6, 2024