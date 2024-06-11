رئيس مجلس الوزراء القطري يفتتح المستشفى الكوري في لوسيل

افتتح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري المستشفى الكوري (KMC) بمدينة لوسيل، شمالي العاصمة الدوحة، الاثنين.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الوزراء القطري بجولة في أجنحة المستشفى، الذي يعمل فيه 155 من الكوادر الطبية والدولية، وتعرّف من خلال الشرح الذي قدمته المدير الطبي للمستشفى الدكتورة سوانبيو لي، وعدد من رؤساء الأقسام في المستشفى، على أقسامه ومراكزه التخصصية.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفتتح المستشفى الكوري KMC في لوسيل#قنا #قطر https://t.co/eFWlwoT0DI pic.twitter.com/XlyhIUEZD2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 10, 2024

ويضم المستشفى عددًا من الأقسام والمراكز، التي تشمل مركز الفحص الطبي الشامل، ومركز صحة وجراحة العمود الفقري والمفاصل، ومركز إدارة الألم وإعادة التأهيل والطب الكوري، ومركز الخصوبة والإنجاب، ومركز علاجات التجميل والصحة، ومركز طب الأسنان ومركز الرعاية الأولية.

وقال رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة محمد معتز الخياط إن افتتاح المستشفى الكوري -أحدث مشروعات شركة “إليغانسيا” للرعاية الصحية التابعة للمجموعة- يأتي بعد نجاح مستشفى “ذا فيو” في قطر، والتوسع الإقليمي لأعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية في كل من الجزائر والعراق.

وأضاف أن المستشفى الكوري “سيكون وجهة علاجية رائدة إقليميًّا للخدمات الطبية المتخصصة الفائقة التطور في قطر والمنطقة”.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة رامز الخياط إن كوريا الجنوبية “احتلت موقعًا رياديًّا على مستوى العالم في مجال الرعاية الصحية بفضل نظامها الصحي الفعال والمتميز بحيث تستمر في تحقيق النتائج الصحية اللافتة، لذا ارتكزت استراتيجيتنا عند تأسيس المستشفى الكوري على استقطاب أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في كوريا لتقديم تجربة استثنائية هي الأولى من نوعها في قطر والمنطقة”.

ويعمل المستشفى الكوري (KMC) بالشراكة مع أبرز المراكز الطبية في كوريا، التي تمثل مصدرًا متميزًا للخبرة التي تدعم مراكز المستشفى الكوري.

ومن بين المراكز التي يعمل المستشفى الكوري بالشراكة معها مركز “آسان” الطبي، وهو المستشفى الأول في كوريا والمصنف من أفضل المراكز في مجال طب العظام والمفاصل عالميًّا، إضافة إلى خبرته التي تزيد على 30 عامًا في مجال علاجات الخصوبة.

كما يعمل المستشفى بالشراكة مع مجموعة “جي كاي” للجراحات التجميلية، الذي يُعَد وجهة عالمية لطب التجميل وتحسين الصحة العامة ومحاربة الشيخوخة، ومستشفى “سيول آن كانغ”، وهو أكبر مركز لإدارة الألم وإعادة التأهيل في كوريا بخبرة تزيد على 20 عامًا، ومستشفى “لايمتري” لطب وتجميل الأسنان، الذي يُعَد الأكثر تطورًا وابتكارًا في علاجات الفم والأسنان في كوريا.

ويضم المستشفى الكوري 7 مراكز صحية تخصصية متكاملة وشاملة، هي:

مركز الفحص الطبي الشامل

يعمل المركز بالشراكة مع مستشفى “آسان”، ويوفر مجموعة شاملة من أفضل باقات الفحوص الطبية وأحدث الإجراءات الوقائية في المنطقة، لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض معيَّنة والكشف المبكر مثل أمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الدماغ وخدمات الفحص الطبي قبل الزواج وصحة المرأة وفحوص الخصوبة وغيرها من الفحوص وإجراءات التنظير.

ويتسم المركز بمراعاة الخصوصية من خلال تصميم الفحوص حسب احتياجات كل فرد بالاستناد إلى عوامل محددة مثل الجنس والعمر والظروف الصحية والتاريخ العائلي ونمط الحياة.

وتتم كل الإجراءات التشخيصية من خلال أجهزة متطورة مثل جهاز لقياس هشاشة العظام (DEXA) وجهاز الرنين المغناطيسي (TESLA 3).

مركز صحة وجراحة العمود الفقري والمفاصل

يعمل المركز بالشراكة مع مستشفى “آسان”، المصنف من أفضل مراكز الرعاية الصحية في مجال طب العظام والمفاصل عالميًّا.

ويتسم المركز بتكامله، فهو متخصص في علاج الاضطرابات العضلية الهيكلية المختلفة مثل الأمراض التنكسية والإ­صابات الرياضية والألم الناجم عن إصابات العمود الفقري والمفاصل، وذلك من خلال إجراءات جراحية وغير جراحية تهدف إلى الحفاظ على الصحة الجسدية.

وتشمل العلاجات التي يقدمها المركز: علاج الإصابات الرياضية، والعلاج بالحقن للعمود الفقري والمفاصل، وجراحة العمود الفقري، وجراحة تنظير المفاصل.

مركز إدارة الألم وإعادة التأهيل والطب الكوري

تم تأسيس المركز بالشراكة مع مستشفى “سيول آن كانغ”، الذي يُعَد أكبر مركز لإدارة الألم وإعادة التأهيل في كوريا بخبرة تزيد على 20 عامًا.

ويضم المركز ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم إعادة التأهيل الذي يقدم خدمات إعادة التأهيل وتقنيات العلاج بالتمارين والعلاج الطبيعي، وقسم إدارة ومعالجة الألم الذي يستخدم تقنية (FIMS) المحدودة التداخل والخالية من الستيرويد، وقسم الطب الكوري الذي يقدم العلاج الكوري التقليدي التكاملي المتضمن العلاج الطبيعي والرياضة والتغذية والحجامة والوخز بالإبر وكي الجلد حيث تُدمَج الممارسات التقليدية بأحدث التقنيات التكنولوجية العلاجية.

مركز الخصوبة والإنجاب

يعمل المركز بالشراكة مع مستشفى “آسان” الذي يتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال علاجات الخصوبة. وتتضمن أبرز خدمات المركز تقنيات الإخصاب والحقن داخل الرحم حيث يتميز بنسبة نجاح للخصوبة تقارب 76%، ويحتوي المركز على مختبر للخصوبة وأطفال الأنابيب مجهز بأحدث التقنيات. وإضافة إلى ذلك، يقدّم المركز فحوص الخصوبة التي تشمل الاختبارات الجينية وتحديد الجنس، كما يوفر خدمات الإرشاد والدعم لمشكلات الخصوبة.

مركز علاجات التجميل والصحة

يقدّم مركز علاجات التجميل والصحة -بالشراكة مع مجموعة “جي كاي” للجراحات التجميلية- مجموعة واسعة من الخدمات، منها الجراحة التجميلية والترميمية التي تشمل الجراحات المعقدة والإجراءات البسيطة مثل استئصال الشامات، ويقوم المركز بعلاج الأمراض الجلدية وتوفير العناية الشاملة بالبشرة، ويتم ذلك بواسطة أجهزة ليزر حديثة ومتطورة بنتائج مبهرة من أول جلسة.

إضافة إلى ذلك، يهتم المركز بالرعاية الطبية ما بعد الجراحة وإجراءات التجدد لصحة طويلة الأمد، ويحتوي على مرافق مخصصة لمعالجة وتحسين الصحة العامة ومحاربة الشيخوخة، كما يقدّم مجموعة كاملة من الإجراءات تمتد من حقن الحشوات التجميلية إلى عمليات شد الوجه بالكامل. وعلاوة على ذلك، يتوفر عدد من البرامج الصحية مثل: برنامج تخفيف الوزن غير التداخلي، وبرنامج العلاج المائي الطبيعي للصحة، وبرنامج العلاج بالتبريد، وبرنامج العلاج بالخلايا الجذعية.

مركز طب وتجميل الأسنان

يقدّم المركز خدماته بالشراكة مع مستشفى “لايمتري” للأسنان في كوريا. ومن أهم مميزات مركز طب وتجميل الأسنان في المستشفى الكوري أنه مركز شامل ومتكامل يوفر طب الأسنان للأطفال والبالغين، ويشمل عمله الجراحات التجميلية وتقويم الأسنان وزرعها.

وإضافة إلى ذلك، يحتوي المركز على أحدث التجهيزات كخدمات تصوير الأسنان المتطورة، ومختبر داخلي مجهز بالكامل يقدّم خدمات طب الأسنان رقميًّا وتقليديًّا. ويتصف المركز بالسرعة في إنجاز الإجراءات حيث يقوم بإتمام تقويم الأسنان وخدمات الزراعة في يوم واحد فقط. وبهذا يتفرد المركز بأنه الأكثر تطورًا وابتكارًا لرعاية الفم والأسنان في دولة قطر.

مركز الرعاية الأولية

أنشئ المركز بهدف تعزيز معايير الرفاهية العامة لأفراد المجتمع. كما يأتي المركز ليكمل الخدمات المتخصصة التي يوفرها المستشفى الكوري من خلال أقسام رعاية أولية لعلاج الأمراض الشائعة مثل: صحة القلب، وطب الأسرة، وطب الجهاز الهضمي والطب الباطني، وطب وصحة النساء والتوليد، وطب المسالك البولية، وطب الأطفال والنظم الغذائية والتغذية.