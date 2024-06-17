باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دراسة قطرية تكشف عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة حديثة استخدمت الذكاء الاصطناعي عن زيادة معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية في قطر خلال آخر 10 سنوات، وأوضحت الأسباب وأساليب الوقاية.

وأجرى فريق من الباحثين بمؤسسة حمد الطبية دراسة جديدة بعنوان “السكتة الدماغية في قطر.. رؤى من خلال عقد من الزمن”، سلطت الضوء على معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية والعوامل المؤثرة عليها في قطر.

وتهدف الدراسة إلى فهم أعمق لأسباب السكتة الدماغية وتبعاتها لتحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج.

وكشفت النتائج عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية في قطر خلال العقد الماضي، مما يستدعي الحاجة إلى إجراءات وقائية وعلاجية فعالة لمواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.

العوامل المؤثرة

وحددت الدراسة التي كانت بإشراف الدكتور أحمد أبو جابر عوامل عدة تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتدخين والسمنة، إضافة إلى نمط الحياة غير الصحي وقلة النشاط البدني.

واستفاد الباحثون من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات أكثر من 15 ألف مواطن ومقيم في دولة قطر.

وساعدت هذه التقنيات في تحديد الأنماط والاتجاهات بدقة أكبر، وتطوير نماذج تنبؤية لتقدير احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، مما يتيح التدخل المبكر والوقاية بشكل أفضل.