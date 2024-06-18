مقال بـ”نيويورك تايمز” يكشف دور وسائل التواصل في أزمة صحية شاملة بين المراهقين

دعا مسؤول صحي حكومي أمريكي رفيع المستوى، الاثنين، إلى عرض تحذيرات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أضرارها على صحة المراهقين، على غرار التحذيرات على علب التبغ.

ووصف الجرّاح العام في الولايات المتحدة فيفيك مورثي، في مقال نشرته صحيفة (نيويورك تايمز)، وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مساهم مهم” في أزمة الصحة العقلية الشاملة بين الشباب.

وكتب “لقد حان الوقت للمطالبة بوضع علامة تحذيرية من الجرّاح العام على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن هذه الوسائل مرتبطة بأضرار كبيرة على الصحة العقلية للمراهقين”.

لا لأكثر من 3 ساعات

وقال مورثي إن تمضية أكثر من ثلاث ساعات يوميًّا على وسائل التواصل الاجتماعي يضاعف خطر أعراض القلق والاكتئاب لدى المراهقين، مشيرًا إلى أن معدل الاستخدام اليومي في صيف عام 2023 كان نحو خمس ساعات.

وأضاف “رسالة التحذير الصادرة عن الجراح العام، التي تتطلب إجراءً من الكونغرس، من شأنها أن تذكّر الأهل والمراهقين بانتظام بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم يثبت أنها آمنة”.

ملصقات تحذيرية

وتابع قائلًا “تُظهر الأدلة المستمدة من دراسات التبغ أن الملصقات التحذيرية يمكن أن تزيد الوعي وتغيّر السلوك”.

وأشار مورثي إلى الإجراءات السابقة التي اتخذها المشرّعون لمعالجة الوفيات المرتفعة المرتبطة بالتنقل بالمركبات، بما في ذلك التفويضات التي تتطلب استخدام أحزمة الأمان والوسائد الهوائية واختبارات التصادم لجعل السيارات أكثر أمانًا.

وقد ظهرت الملصقات التي تحذر من التأثير الصحي للتبغ لأول مرة على السجائر الأمريكية بعد تفويض من الحكومة الفدرالية في عام 1965.

خطر كبير

في عام 2023، أصدر مورثي تحذيرًا صحيًّا يلفت فيه إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثّل “خطرًا كبيرًا” على الأطفال، وينصح بأن الأطفال بعمر 13 عامًا أصغر من أن ينضموا إلى التطبيقات.

كما دعا الجرّاح العام، الاثنين، المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى “التأكد من عدم استخدام الهاتف أثناء التعلم في الفصول الدراسية واللقاءات الاجتماعية التي يجريها التلامذة”.

وقال أيضًا إنه يجب على الأهل الانتظار حتى ما بعد المدرسة الإعدادية قبل السماح لأطفالهم بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى منع استخدام الأطفال للهواتف قبل وقت النوم وفي فترات الوجبات والتجمعات الاجتماعية.