الصحة العالمية تحذر من أدوية مزيفة للسكري وفقدان الوزن تغرق الأسواق منذ عامين

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أدوية مغشوشة لمرض السكري يجري تداولها منذ عام 2022، في مشكلة تؤثر في جميع أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة في بيانها تحديدًا إلى اكتشاف دفعات مزيفة من عقار شركة “نوفو نورديسك” (Novo Nordisk) لمرض السكري، الذي يستخدم أيضًا لإنقاص الوزن، في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويتعلق الأمر بالدواء أوزمبك (Ozempic)، وهو دواء يحتوي على المادة الفعالة سيماجلوتيد (Semaglutide)، التي تمت الموافقة عليها داخل الاتحاد الأوروبي لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. والمادة موجودة كذلك في دواء ويجوفي (Wegovy) للتخسيس.

وأدى الطلب المتزايد على أوزيمبك إلى نقص في سيماجلوتيد؛ مما أدى إلى نمو سوق الأدوية المقلدة. ووفقًا لبيانات المسح الصادرة عن مركز أبحاث سياسة الرعاية الصحية (KFF)، استخدم ما يقرب من 1 من كل 8 بالغين أمريكيين دواء (GLP-1) مثل أوزمبك، كما ارتفع استخدام أدوية مماثلة بين الأطفال أيضًا.

Taking falsified medicines can harm your health. They may contain:

❌ no or incorrect amount of active ingredient

❌ the wrong active ingredient

These medicines won’t treat or prevent disease & may cause harmful side effects. Only purchase 💊 from authorized pharmacies.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 20, 2024