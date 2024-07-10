نتائج واعدة.. أقراص جديدة قد تزيد معدلات نجاح التلقيح الصناعي

أظهرت دراسة حديثة أن أقراصًا دوائية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين فرص نجاح علاج التلقيح الصناعي، وفقًا لما قاله علماء بعد أن أظهرت التجارب الأولية نتائج “واعدة”.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن الباحثين بدأوا في اختبار ما إذا كان العلاج، الذي له تأثير مباشر في البطانة الداخلية للرحم، يمكن أن يحسّن عملية زرع الجنين أثناء علاج الخصوبة.

“نتائج واعدة”

وتُعَد الأقراص الجديدة، المعروفة باسم “أوكسو-001” (OXO-001) والتي ابتكرتها شركة التكنولوجيا الحيوية الإسبانية “أوكسو لايف”، الأولى من نوعها، وخضعت بالفعل لفحوص السلامة في الدراسات المبكرة، المعروفة باسم التجارب السريرية السابقة.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الدواء يزيد من احتمالات الحمل لدى المرأة.

“اكتشاف مهم سريريًّا”

وشملت الدراسة 96 امرأة مصابة بالعقم تبلغ أعمارهن 40 عامًا أو أقل، وكنّ يتلقين علاجًا للخصوبة -إما التلقيح الاصطناعي أو حقن الحيوانات المنوية داخل بويضات تم التبرع بها- في 28 مركزًا في جميع أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2023.

وقال الأكاديميون الذين قدّموا دراستهم إلى الاجتماع السنوي الأربعين للجمعية الأوروبية لعلم التكاثر البشري والأجنة في أمستردام، إن هذا “اكتشاف مهم سريريًّا”.

وسيُجرى إجراء الاختبارات بعد ذلك على مجموعة أكبر من النساء في دراسة تعرف باسم التجربة السريرية للمرحلة الثالثة.