الصحة العالمية: كورونا لا يزال يقتل نحو 1700 شخص أسبوعيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مرض فيروس كورونا، لا يزال يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم، ودعت المنظمة الأممية، الأشخاص المعرضين أكثر لخطر الإصابة به إلى مواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس.

ونبّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات، في حين أعلنت المنظمة أن كوفيد-19 لا يزال يتسبب في العديد من الوفيات.

تراجع الحماية عبر اللقاحات

وقال غيبريسوس إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن “البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة”.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي، الخميس، على ضرورة تلقي اللقاحات، وقال “توصي الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرا من آخر جرعة لهم”.

الحث على مواصلة رصد الفيروسات

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 7 ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير. كما أدى انتشار فيروس كوفيد-19 إلى تفكيك اقتصادات وشلّ الأنظمة الصحية، خلال فترة انتشاره عالميًّا.

وأعلن غيبريسوس نهاية تصنيف كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية في مايو/أيار 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر عام 2019.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوق بها بأسعار معقولة.

كوفيد-19

وبحسب منظمة الصحة، فإن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا-سارس-2، وانتشر الفيروس إلى جميع أنحاء العالم بعد أن ظهر في الصين أواخر 2019.

وتظهر أعراض تنفّسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على معظم من يصابون بعدوى الفيروس ويتعافون أحيانًا دون الحاجة إلى تدخّل علاجي خاص.

غير أن بعض من يصابون بالعدوى تظهر عليهم أعراض شديدة ويحتاجون إلى العناية الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الوخيمة هم المصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة والسرطان.