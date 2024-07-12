دراسة حديثة تربط بين دواء لفقدان الوزن وتراجع معدلات الخرف

ارتبط دواء “أوزمبك” (Ozempic)، الذي تنتجه شركة “نوفو نورديسك إيه إس” (Novo Nordisk) بتراجع معدلات الخرف ومجموعة من المشكلات العقلية الأخرى.

جاء ذلك في دراسة لجامعة “أوكسفورد”، مما يزيد التوقعات بشأن الفوائد الإضافية المحتملة لهذا الدواء المستخدم لعلاج مرض السكري وفقدان الوزن.

وبعد مرور عام على تناول عقار “أوزمبك”، كان لدى المرضى خطر أقل بنسبة 48% للإصابة بالخرف، مقارنة بمن تناولوا عقار “سيتاجليبتين” (Sitagliptin) وهو دواء أقدم.

هذا إضافة إلى تراجع خطر الإصابة بالعجز الإدراكي، مقارنة بمن تناولوا عقار “سيتاجليبتين” أو “غليبيزيد” (Glipizide) وهو عقار أقدم آخر، حسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، اليوم الجمعة.

وقال الباحثون في دورية “إي كلينيكال” الطبية التابعة لمجلة “ذا لانست” (The Lancet)، إن المرضى الذين تناولوا “أوزمبك”، كانوا أقل تعريضًا لمخاطر التدخين بواقع 28% من أولئك الذين تناولوا عقار “غليبيزيد”.

وتعتبر هذه الدراسة الأحدث، في سلسلة من التجارب، التي تظهر الفوائد المحتملة التي تتعدى السيطرة على مرض السكري وفقدان الوزن لمادة “سيماغلوتيد” (Semaglutide)، المكون الرئيسي في دواء “أوزمبك” الذي تنتجه شركة “نوفو” ودواء السمنة “ويجوفي” (Wegovy).

تحذير من أدوية مغشوشة

والشهر الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أدوية مغشوشة يجري تداولها منذ عام 2022، في مشكلة تؤثر في جميع أنحاء العالم. وكان الأمر يتعلق بـ”أوزمبك” و”ويجوفي”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها منظمة الصحة إشعارًا تحذيريًّا بشأن عقار سيماغلوتيد المزيّف. وقالت المنظمة إنه يجب على الناس شراء الأدوية بوصفة طبية من الصيدليات فقط وليس عبر الإنترنت.