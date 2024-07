دراسة بريطانية: عمر البلوغ لدى الفتيات مرتبط باكتساب الوزن

خلص باحثون إلى أن الجينات ربما تؤثّر بصورة غير مباشرة في تحديد عمر الفتيات عندما تأتيهن الدورة الشهرية من خلال تسريع عملية اكتساب الوزن خلال فترة الطفولة، وهو عامل خطورة معروف بالنسبة للبلوغ المبكر.

ووفقًا للدراسة، فإن هناك جينات أخرى يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في عمر البلوغ، حسب ما ورد في الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي ظل القدرة على توقّع من ستواجه خطورة مرتفعة بالنسبة للبلوغ المبكر، تستطيع الأسر والأطباء اتخاذ إجراءات للحد من هذه الخطورة، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض لاحقًا في الحياة، من بينها السكرى من النوع الثاني ومرض القلب.

ويرتبط البلوغ المتأخر بتحسن الصحة في مرحلة البلوغ والحياة لفترة أطول.

وفي أكبر دراسة من نوعها حتى الآن، ونُشرت نتائجها في دورية (نيتشر جينيتكس)، درس فريق دولي بقيادة باحثين بوحدة علم الأوبئة بمجلس البحث الطبي في جامعة كامبريدج، الحمض النووي لنحو 800 ألف امرأة من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين واليابان وكوريا.

وخلص الباحثون إلى أن هناك أكثر من 100 متغير -تغيرات محدودة في الحمض النووي- تؤثر في العمر الذي تأتي فيه الدورة الشهرية لأول مرة. وقد رُصد نحو 600 من هذه المتغيرات لأول مرة.

وقال البروفيسور جون بيري، المشارك في الدراسة ومسؤول الاتصال “الكثير من الجينات التي وجدناها تؤثر في البلوغ المبكر أولًا من خلال تسريع اكتساب الوزن لدى الرضع والأطفال الصغار”.

وأضاف “هذا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة محتملة لاحقًا، حيث إن البلوغ المبكر يؤدي إلى ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة خلال مرحلة البلوغ”.

