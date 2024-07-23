حالة نادرة.. ولادة توأمين ملتصقين بقلب وكبد وطحال واحد في الشمال السوري (فيديو)

شهدت مدينة دركوش شمالي غرب سوريا حالة نادرة لولادة توأمين ملتصقين لفتاتين في منطقتي الصدر والبطن بقلب وكبد وطحال واحد.

ومنذ ساعات الولادة الأولى، عملت الطواقم الطبية في الشمال السوري على تقديم المساعدة للطفلتين على الرغم من عدم تعاملهم المسبق مع أي حالة مماثلة، إلى أن تمكنوا في نهاية المطاف من البدء في إجراءات نقل الطفلتين إلى تركيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشرح الطبيب محمد إبراهيم للجزيرة مباشر الوضع الصحي للطفلتين قائلًا: “إن ولادة الطفلتين كانت قيصرية وتبين خلالها وجود التصاق في الصدر وجدار البطن الأمامي”، موضحًا أنه تم وضع الطفلتين في قسم حاضنات الأطفال، ثم جرى نقلهما إلى قسم العناية المكثفة عقب تدهور حالتهما الصحية.

وأضاف: “تبين أن هناك أعضاء مشتركة، قلب واحد وكبد واحد وطحال واحد”، مشيرًا إلى أن هذه الحالة “هي الأولى من نوعها التي تصادفنا ككادر طبي في شمال غرب سوريا”.

وقال إن الطفلتين تحتاجان بصورة ماسة إلى إجراء جراحة عاجلة، مضيفا أنه “للأسف هذه الجراحة غير متوفرة في الشمال السوري بسبب تدهور الوضع الصحي وقلة الإمكانيات”.

من جانبه، قال عباس العثمان، والد الطفلتين، إن التشخيص الطبي أظهر أن “التوأمين بقلب واحد وجسمين”.

وأعرب عن رضائه بقضاء الله، قائلا “شعوري طبيعي هذا شيء من الله ولكن الصعوبة تكمن في طريقة الفصل وكيفية إجرائها وأين لا أعرف”، مناشدًا الجهات المختصة مساعدته لعلاج طفلتيه.