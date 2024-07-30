مرض فيروسي شديد العدوى يواصل انتشاره في فرنسا ويودي بحياة 20 طفلا

يواصل السعال الديكي الذي عاود الظهور منذ أشهر في العديد من البلدان، انتشاره في فرنسا حيث سجّلت حوالي 20 وفاة بسببه بين الأطفال منذ مطلع العام، وفق ما أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية الثلاثاء.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية “استمرار انتشار وباء السعال الديكي على الأراضي الوطنية”، وفق ما أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية في تقرير نشرته على موقعها.

تفسير حذر

وقالت الوكالة “يبدو أن بعض المؤشرات في تراجع” خصوصا انخفاض عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ، لكن “يجب أن يكون التفسير حذرا لأن بيانات شهر يوليو/تموز لم تدمج بعد”.

والسعال الديكي هو مرض فيروسي شديد العدوى غالبا ما يكون حميدًا، لكنه قد يسبّب مضاعفات تنفسية وعصبية خطرة وأحيانا تكون قاتلة للأطفال.

ومنذ مطلع العام، توفي 20 طفلا بسبب السعال الديكي وفق ما أظهرت الحصيلة الأخيرة التي وفّرتها الوكالة.

كما أحصت الوكالة أيضًا 8 وفيات بين البالغين مرتبطة جزئيا بالسعال الديكي.